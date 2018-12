Kağıthane Daha Temiz ve Yeşil Bir Geleceğe Hazır

Kağıthane Belediyesi daha temiz bir çevre ve çevreye daha duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla ilçede öğrenim gören yaklaşık 70 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine seminer veriyor.

Kağıthane Belediyesi daha temiz bir çevre ve çevreye daha duyarlı nesiller yetiştirmek amacıyla ilçede öğrenim gören yaklaşık 70 bin ilkokul ve ortaokul öğrencisine seminer veriyor.



Kağıthane Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce düzenlenen "Çevre Eğitimi Seminerleri" Sıfır Atık Projesi kapsamında devam ediyor. Seminerlerde geri dönüşüm, temizlik ve doğa sevgisi konuları işleniyor. Çevre eğitimi seminerlerine katılan öğrenciler; hangi malzemelerin geri dönüştürülebilir olduğunu, plastik-metal-cam-pil-kağıt-kompozit ambalaj-ahşap-evsel yağ atıklarının geri dönüştürülmediği takdirde doğaya verdiği zararları, geri dönüşümün doğaya ve ülke ekonomisine faydalarını öğreniyor.



İlkokul ve ortaokul sınıflarına ayrı ayrı verilen eğitimler için öğrencilerin yaş gruplarına göre anlayabileceği sunumlar hazırlandı. Her gün farklı bir okulda verilen eğitimlerde konular alanında uzman belediye personeli tarafından anlatılıyor. Eğitimler, sözlü anlatımın yanı sıra uygulamaları da kapsıyor. Eğitimlerin yanı sıra her hafta öğrencilere, evde geri dönüştürülebilir malzemeleri koymaları için mavi torbalar dağıtılıyor. Böylece öğrencilerin çevre seminerinde öğrendiklerini evde aileleriyle birlikte tatbik etmeleri amaçlanıyor.



Kağıthane Belediyesi haftanın belirli günlerinde mahallelerde geri dönüştürülebilir atıkları kapı kapı gezerek evlerden topluyor. Çevre eğitimi seminerlerinde öğrencilere hangi gün hangi mahallede toplama yapıldığı ve belediyenin konuyla ilgili biriminin iletişim bilgileri de öğretiliyor. Aynı yöntem okullarda da uygulanıyor. Kağıthane Belediyesi tarafından çocukların çevreye duyarlılıklarını artırmak adına her yıl 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ne özel yarışmalar düzenlenirken; sene boyunca en çok geri dönüştürülebilir atık malzeme toplayan okul öğrencileri çeşitli hediyelerle ödüllendiriliyor.



Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç, konuya ilişkin farkındalığın artması için tüm çevre eğitimi seminerlerinde öğrencilerin yanlarında oluyor. Başkan Kılıç yaptığı açıklamada; "Çevre eğitimi seminerlerini 10 yıldan uzun süredir düzenliyoruz. Bu ve benzer çalışmalar neticesinde her geçen gün daha az çöp ve daha çok geri dönüştürülebilir malzeme topladığımızı gözlemledik. Çocuklar büyüyecek ve her biri ileride çeşitli makamlarda yer alacak. Şimdiden onlara yaşadığı çevreye sahip çıkmayı doğru şekilde öğretebilirsek, gelecek hepimizin adına daha güzel olacak demektir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı

İkiz Bebeklerine Hamile Olan Oyuncu Pelin Akil, Domuz Gribine Yakalandı

Yapılan Son Ankette İstanbul'da AK Parti, Ankara'da CHP Önde

Ücretli Olacağı Söylenen Cepten İnternet Paylaşımında Tartışmalara Son Nokta Konuldu