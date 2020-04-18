Kağıthane'de 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırıldı - Son Dakika

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Kağıthane'de 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırıldı
18 dakika önce
Kağıthane'de 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırıldı Kağıthane Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadelede ek tedbirler alarak, sokağa atılan maske ve eldivenlerin oluşturabileceği tehlikelerin önüne geçilmesi için ilçenin farklı noktalarına 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırdı.
Kağıthane'de 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırıldı
İSTANBUL - Kağıthane Belediyesi, korona virüs salgınıyla mücadelede ek tedbirler alarak, sokağa atılan maske ve eldivenlerin oluşturabileceği tehlikelerin önüne geçilmesi için ilçenin farklı noktalarına 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırdı.
Kağıthane Belediyesi korona virüs salgınıyla mücadelede ek tedbirler almaya devam ediyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin'in yakından takip ettiği çalışmalarda salgın tehdidi ortadan kaldırmak için tıbbi atık konteyneri uygulaması başlatıldı. Çalışmalar kapsamında ilçenin merkezi noktalarına tek kullanımlık maske ve eldivenler atılması için 150 tıbbi atık konteyneri konumlandırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:52 Kaynak: İHA
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