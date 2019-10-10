Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de 2 araç kaza yaptı trafik durma notasına geldi
Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de 2 araç kaza yaptı trafik durma notasına geldi

Kağıthane'de 2 araç kaza yaptı trafik durma notasına geldi

1 saat önce

Kağıthane Nurtepe Viyadüğü'nde biri ticari taksi olmak üzere 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi.

Kağıthane'de 2 araç kaza yaptı trafik durma notasına geldi, System.String[]

Kağıthane Nurtepe Viyadüğü'nde biri ticari taksi olmak üzere 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrası trafik yoğunluğu oluştu.


Kağıthane Nurtepe Viyadüğü'nden Okmeydanı istikametine giden biri ticari taksi olmak üzere 2 aracın karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Trafik kaza nedeniyle durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.


Olay anını anlatan araç sürücüsü, "Önümüzde bir sucu vardı. Duraklayınca bizde arkasından freni sıktık. Sol taraftan kaçmak istedim. Bu şekilde kaza oldu" dedi. - İSTANBUL

Kağıthane, Nurtepe, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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