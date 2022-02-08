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Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika

Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

08.02.2022 09:49

Son dakika gelişmesine göre KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADAZeki GÜNAL İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE'de otomobil ve arazi aracı çarpıştı.

KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

Zeki GÜNAL İSTANBUL, (DHA) - KAĞITHANE'de otomobil ve arazi aracı çarpıştı. Arazi aracının tekerleğinin koptuğu kazada yaralanan olmazken trafikte bir süre aksama yaşandı. Kaza anı ve sonrası güvenlik kamerasına yansıdı.

Çağlayan'da dün saat 15.45 sıralarında iki sokağın kesiştiği yolda ilerleyen arazi aracı ve otomobil çarpıştı. Kimsenin yaralanmadığı kazada, arazi aracı ve otomobilde hasar oluştu. Sürücüler, araçlarını yolun kenarına çekmeye çalışırken, arazi aracının tekerleği koptu. Yolun ortasında kalan arazi aracı nedeniyle trafikte aksama yaşandı. Çekicinin gelerek otomobilleri kaldırmasıyla trafik normale döndü. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA
Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

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Çağlayan, Otomobil, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KAĞITHANE'DE 2 ARACIN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA - Son Dakika
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