Kağıthane'de kuyumcu soygunu... Şüphelilerin motosikletle kaçtığı anlar kamerada - Son Dakika
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Kağıthane'de kuyumcu soygunu... Şüphelilerin motosikletle kaçtığı anlar kamerada

07.07.2022 16:04

Kağıthane'de kuyumcu soygunu... Şüphelilerin motosikletle kaçtığı anlar kamerada Kağıthane'de gündüz vakti gerçekleşen kuyumcu soygununda motosikletle gelen kişi iş yeri sahibini etkisiz hale getirerek soygun gerçekleştirdi.

Kağıthane'de kuyumcu soygunu... Şüphelilerin motosikletle kaçtığı anlar kamerada

İSTANBUL - Kağıthane'de gündüz vakti gerçekleşen kuyumcu soygununda motosikletle gelen kişi iş yeri sahibini etkisiz hale getirerek soygun gerçekleştirdi. Soygun sonrası zanlıların kuyumcudan 10 bin dolar ve bir miktar altın alarak motosikletle kaçtıkları anlar kameraya yansıdı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kağıthane Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası olmayan motosiklet ile olay yerine gelen 2 kişi kuyumcu dükkanına girdi. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 2 şahıs kuyumcuyu silah kabzası ile vurarak yaraladı. Kuyumcuyu etkisiz hale getiren 2 şüpheli yaklaşık 10 bin dolar ile 22 adet altın bilezik alarak dışarı çıktı. Geldikleri motosiklet ile kaçmaya çalışan şahısların motosikleti çalışmadı. Bir süre sonra iterek çalıştırdıkları motosiklet ile ara sokağa girerek oradan uzaklaştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay sonrası iş yeri çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahale sonrası yaralı kuyumcu sahibi ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaçış anları kamerada

İki zanlının motosiklet ile gelerek gerçekleştirdiği soygun sonrası motosiklete binerek kaçtıkları o anlar güvenli kamerasına yansıdı. Görüntülerde kuyumcudan çıkan şahıslar motosiklete biniyor. Motosiklet çalışmayınca bir süre çalıştırmaya çalışan hırsızlık zanlısı daha sonra motosikleti çalıştırarak ara sokağa giriyor.

Necati Çiçek "Silahlı bir soygun 2 kişi tarafından motorla gelinmiş, kasklı oldukları için kim oldukları belli değil. Motorla çıkarken motor çalışmadığı için ittirmek zorunda kalmışlar. İnsanlar müdahale olunca silah sıkmışlar. Kuyumcunun kafasına silah kabzasıyla vurmuşlar o şekilde yaralamışlar. Duyduğuma göre 10 bin dolar para belli bir miktarda bilezik çalınmış. Kuyumcunun sağlık durumu şu an iyi kendisiyle görüştük. Motosikletle geliyorlar, şu an yan sokaktan da kaçıyorlar. Motoru ittiriyorlar ama insanlar silahları olduğu için müdahale etmekten korkuyorlar" şeklinde konuştu.

Soygun esnasında orada olan İrfan Alver "Bir motosikletli 2 tane soyguncu kuyumcuya geldiler. Kuyumcudan silah sesi geldi. Kuyumcuya koşarak gittik, baktık silahları var sıkıyorlar. Mermi sıktıktan sonra biz geri kaçtık. Sonra motosiklete yöneldiler ben buradan bıçak aldım. Üzerlerine doğru gittim, silahı bana doğrultarak 'Gelme, vururum' dedi. Havaya ateş açtı. Ara sokaktan kaçtılar. Motosikletleri çalışmadı, sonra itekleyerek ara sokakta çalıştırıp kaçıp gittiler. Korktuk, silahları olmasa burada müdahale edecektik ama silahları olduğu için korkutan müdahale edemedik. Herkes korkudan içeri kaçtı. Kuyumcudan 10 bin dolar ve 22 tanede bilezik çalındı" dedi.

Bağrışma seslerini duyan İsmail Yegengir "Dükkanda çalıştığım sırada 2 şahıs gelerek kuyumcuya girdi. Aralarından bir tanesi kuyumcunun kafasına silahın kabzasıyla vurarak bayılttı. Diğeri motorla geldi, arkadaşını aldı. Bir el ateş ettiler. İkinci defa havaya sıkmak istediklerinde silah tutukluk yaptı. Motorla giderken, motorda arıza yaptı. Ara sokaktan yaya bir şekilde kaçtılar. Kaçmaya çalışırken büyük ihtimal heyecandan motoru istop ettirdiler" şeklinde konuştu.

Polis ekipleri soygun sonrası motosikletli 2 zanlıyı yakalamak için çevrede inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de kuyumcu soygunu... Şüphelilerin motosikletle kaçtığı anlar kamerada - Son Dakika

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