Kağıthane'de 2 yıldır birlikte olduğu kadını öldüren bekçiye müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıthane'de 2 yıldır birlikte olduğu kadını öldüren bekçiye müebbet hapis cezası verildi

27.10.2022 16:15
Kağıthane'de 2 yıldır birlikte olduğu kadını öldüren bekçiye müebbet hapis cezası verildi

İstanbul Kağıthane'de 2 yıldır birlikte olduğu Nurgül Altıntaş'ı bir parkta silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan bekçi Eyüp Doğan, müebbet hapisle cezalandırıldı.

İstanbul Kağıthane'de 2 yıldır birlikte olduğu Nurgül Altıntaş'ı bir parkta silahla ateş ederek öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan bekçi Eyüp Doğan, müebbet hapisle cezalandırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Eyüp Doğan ile avukatları katıldı.

Maktul Nurgül Altıntaş'ın annesi Emine Aktaş ve avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının da hazır bulunduğu duruşmada, sanığın son savunması alındı.

Maktulün kendisini aldatıp alay ettiğini öne süren sanık Doğan, "Bu olay yaşandığı için çok üzgünüm. Bir cinnet anında oldu. Çok pişmanım." dedi.

Sanığın avukatları ise müvekkilleri hakkında haksız tahrik indirimi uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığı "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Koşulları oluşmadığından sanık hakkında haksız tahrik indirimi ve eylemden sonraki davranışları dikkate alınarak takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına karar veren heyet, sanığın tutukluluk halinin devamını hükmetti.

Kararın okunmasının ardından maktulün annesi Emine Aktaş, sanığa "Annesinden ayırdığın Masal'ı unutma." diye bağırdı.

Mahkeme heyetine, verdiği karar dolayısıyla teşekkür eden anne Aktaş, duruşma salonundan çıktıktan sonra uzun süre ağladı.

Kağıthane Merkez Mahallesi'ndeki Yunus Emre Parkı'na kiralık bir araçla 25 Eylül 2021'de gelen Nurgül Altıntaş (35) ile Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli bekçi Eyüp Doğan arasında tartışma çıkmıştı.

Tartışma üzerine çıkan kavgada Doğan, tabancayla ateş ettiği Altıntaş'ı ağır yaralamış, sonrasında da kaçmıştı.

Altıntaş, tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybederken, güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri şüpheliyi yakalamıştı.

Tutuklanan Doğan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca hazırlanan iddianamede, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR
500
Nurgül Altıntaş'ı beylik silahıyla kurşun yağmuruna tutan bekçiye müebbet hapis cezası Nurgül Altıntaş'ı beylik silahıyla kurşun yağmuruna tutan bekçiye müebbet hapis cezası KAĞITHANE'DE TARTIŞTIĞI KADINI 10 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜREN BEKÇİYE MÜEBBET HAPİS CEZASI KAĞITHANE'DE TARTIŞTIĞI KADINI 10 EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜREN BEKÇİYE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Emine Aktaş, Kağıthane, Altıntaş, Eyüp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de 2 yıldır birlikte olduğu kadını öldüren bekçiye müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:11 Şenol Güneş, yarın resmi imzayı atıyor! Pazar günü oynanacak Ümraniyespor maçında Beşiktaş'ın başında olacak
16:09 Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, "terör örgütü propagandası" suçlamasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı
15:49 Anıtkabir'i ziyaret eden İsrail Savunma Bakanı Gantz'ın Özel Defter'e yazdığı not dikkat çekti
15:43 Öğretmenlik Meslek Kanunu'na karşı tepkilerini dile getiren eğitim sendikaları, 2 Kasım'da greve gidiyor
15:41 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın eşi vefat eden kadınlara vereceği konut desteğinin detayları belli oldu
15:34 Yalı Çapkını'nın başrolü Mert Ramazan Demir'in eski hali görenleri şaşırttı
15:29 Brezilya, Vitor Pereira'nın tepkisini konuşuyor! Muhabirin hadsiz sorusunu duyunca çok öfkelendi
15:25 Avrupa Merkez Bankası'dan faiz kararı! 2009'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseltildi
15:09 Rus komutan nükleer bir saldırı durumunda hedeflerindeki iki ülkeyi açıkladı: Haritadan sileriz
14:58 İzmir'de tedbir kararını 4 kez ihlal eden eşi için zorlama hapis isteği karşılıksız kalmıştı! Talebi, ölümünden 4 gün sonra kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 16:49:18. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de 2 yıldır birlikte olduğu kadını öldüren bekçiye müebbet hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement