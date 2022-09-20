Kağıthane'de 20 bin öğrenciye eğitim yardımı yapıldı - Son Dakika
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Kağıthane'de 20 bin öğrenciye eğitim yardımı yapıldı

20.09.2022 13:28
Kağıthane'de 20 bin öğrenciye eğitim yardımı yapıldı

Kağıthane Belediyesi 20 bin öğrenciye yeni eğitim-öğretim yılında çanta, kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

Kağıthane Belediyesi 20 bin öğrenciye yeni eğitim-öğretim yılında çanta, kırtasiye ve kıyafet yardımında bulundu.

İlçedeki ilk, orta ve lise sınıflarında öğrenim gören öğrenciler çanta, kalem seti, defter seti, boyalı kalem seti, açacak ve silgi ve kıyafetlerden oluşan yardımdan yararlandı.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, "Seçim öncesi vatandaşlarımıza 53 projemizin tamamlanması noktasında söz vermiştik. Bunlardan çoğunu hayata geçirdik. Projelerimizin birçoğu çocuk ve gençlerin hayatını kolaylaştırmak ve onların sosyal yaşamına değer katmak adına hayata geçiyor. Geleceğimiz olan çocuk ve gençlerimiz için yatırımlar yapıyoruz. Öğrencilerimiz eğitimlerinden geri kalmaması için öğrencilerimizin okul ihtiyaçlarını karşılamış olduk" dedi.


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Kaynak: DHA

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de 20 bin öğrenciye eğitim yardımı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de 20 bin öğrenciye eğitim yardımı yapıldı - Son Dakika
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