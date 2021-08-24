Üye Girişi
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 20 BİN VATANDAŞA AŞURE İKRAM EDİLDİ - Son Dakika

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 20 BİN VATANDAŞA AŞURE İKRAM EDİLDİ

24.08.2021 09:14

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle geleneksel hale getirdiği programla bu yıl 20 bin vatandaşa aşure ikram etti.

Kağıthane Belediyesi, Muharrem ayı vesilesiyle geleneksel hale getirdiği programla bu yıl 20 bin vatandaşa aşure ikram etti. Kağıthane Meydanı'nda dün öğlen saatlerinde gerçekleşen programda alanı dolduran binlerce vatandaşa 'Ay yıldız' ve 'Kalbimiz Kağıthane' motifli aşureler dağıtıldı.

Programın ev sahipliğini Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yaparken Kaymakam Mustafa Koç, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Fahri Şahin, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkan Yardımcıları Hasan İlhan ve Yüksel Karakaya, AK Parti Kağıthane İlçe Başkanı Serkan Cantürk, Milliyetçi Hareket Partisi Kağıthane İlçe Başkanı Nafiz Küçük, Kağıthane Cem Evi dedeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Program, Muharrem Ayı'nın tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlar getirmesi için edilen duayla başladı.

'TARİHİ BİRÇOK OLAYIN YIL DÖNÜMÜ'

Vatandaşlara tek tek aşure ikram eden Başkan Öztekin; "İçerisinde bulunduğumuz bu ay tarihi birçok olayın da yıl dönümü. Hazreti Peygamber Efendimiz bu ayda Mekke'den Medine'ye hicret etti. Torunları Hasan ve Hüseyin Kerbela'da bu ayda şehit oldular. Hazreti Yunus Peygamber bu ayda balığın karnından kurtuldu. Hazreti İbrahim Peygamber bu ayda ateşte yanmaktan kurtuldu. İnşallah Muharrem Ayı, ülkemiz ve tüm İslam alemine, tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirsin. Tuttuğumuz oruçların ve diğer ibadetlerimizin de kabul olmasını Yüce Allah'tan diliyoruz" diye konuştu.

'BU KÜLTÜRÜN DEVAM ETMESİ ÇOK GÜZEL'

Etkinliğe katılan 60 yaşındaki Sinan Bayazıt ise 'Çok güzel etkinlik oldu. İnsanlar katıldı. Pandemide böyle şeyler olmuyordu. Muharrem ayı hayır ayıdır. İnsanların geçmişte gemide yiyecek bir şey bulamadığında orada bulunan ne varsa bir araya getirip yaptıkları şey aşuredir. Bu kültürün devam etmesi çok güzel. Aşurenin tadı çok güzeldi bundan daha da güzeli insanları bir araya getirmesidir. Bunlar değerli şeylerdir. Böyle etkinliklerin de olması gerekir.

Emeği geçen herkese teşekkür eden Muammer Yalçın da şunları söyledi:

'Bunun sayesinde insanlar muharrem ayını, aşure kültürünü anlıyor ve unutmuyor. Birlik beraberlik içinde olmamız lazım. Aşurenin tadı harikuladeydi. 62 yaşına girdim böyle aşure görmedim.'

İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 20 BİN VATANDAŞA AŞURE İKRAM EDİLDİ
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 20 BİN VATANDAŞA AŞURE İKRAM EDİLDİ
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 20 BİN VATANDAŞA AŞURE İKRAM EDİLDİ
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 20 BİN VATANDAŞA AŞURE İKRAM EDİLDİ
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 20 BİN VATANDAŞA AŞURE İKRAM EDİLDİ
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 20 BİN VATANDAŞA AŞURE İKRAM EDİLDİ
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 20 BİN VATANDAŞA AŞURE İKRAM EDİLDİ
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 20 BİN VATANDAŞA AŞURE İKRAM EDİLDİ
İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 20 BİN VATANDAŞA AŞURE İKRAM EDİLDİ

Mevlüt Öztekin, Muharrem Ayı, Peygamber, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 20 BİN VATANDAŞA AŞURE İKRAM EDİLDİ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Oyuncu Emine Ün, annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaştı 09:03 Oyuncu Emine Ün, annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaştı Turuncu kategorideki terörist, Ataşehir'de saklandığı adreste yakalandı 08:35 Turuncu kategorideki terörist, Ataşehir'de saklandığı adreste yakalandı Kazdağları'nda başlayan yangın havadan görüntülendi! Söndürme çalışmaları devam ediyor 07:47 Kazdağları'nda başlayan yangın havadan görüntülendi! Söndürme çalışmaları devam ediyor
İran, Taliban ile akaryakıt ihracatı anlaşması imzaladı 07:28 İran, Taliban ile akaryakıt ihracatı anlaşması imzaladı Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı 00:17 Dilan Çiçek Deniz'den bir ilk! Sevgilisiyle peş peşe aşk pozlarını paylaştı Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu 21:15 Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu
Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayata bağladı 19:37 Mucize kurtuluş kameralarda! Atmaktan vazgeçtiği adım hayata bağladı 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları 17:47 3600 ek gösterge ile memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak? İşte mesleklere göre maaş artışları

Son Dakika Haberleri
09:19 Milletvekili Ümit Özdağ'ın Afgan esnafını hedef göstermesi sosyal medyada tepki çekti
09:02 Oyuncu Emine Ün, annesinin ölüm haberini sosyal medya hesabından paylaştı
08:37 Ezik şeftaliyi iade etmek isteyince kavga çıktı, 4 kişi yaralandı!
08:34 Turuncu kategorideki terörist, Ataşehir'de saklandığı adreste yakalandı
08:16 3. çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı yaptırdı
08:13 Kabil'den tahliye edilen kişilere ABD askerleri barkodlu bileklik taktı
07:47 Kazdağları'nda başlayan yangın havadan görüntülendi! Söndürme çalışmaları devam ediyor
07:37 Didem Soydan ve Burak Deniz, ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt verdi
07:32 Taliban'ın Afganistan'da giremediği tek bölgeye Türk basını girdi
07:28 İran, Taliban ile akaryakıt ihracatı anlaşması imzaladı
Milletvekili Ümit Özdağ'ın Afgan esnafını hedef göstermesi sosyal medyada tepki çekti Milletvekili Ümit Özdağ'ın Afgan esnafını hedef göstermesi sosyal medyada tepki çekti         
09:19
Ezik şeftaliyi iade etmek isteyince kavga çıktı, 4 kişi yaralandı! Ezik şeftaliyi iade etmek isteyince kavga çıktı, 4 kişi yaralandı!         
08:38
3. çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı yaptırdı 3. çocuğuna hamile olan Bergüzar Korel, koronavirüs aşısı yaptırdı         
08:16
Taliban'ın Afganistan'da giremediği tek bölgeye Türk basını girdi Taliban'ın Afganistan'da giremediği tek bölgeye Türk basını girdi         
07:32
Volkan Demirel canlı yayında Muslera'yı yere göğe sığdıramadı Volkan Demirel canlı yayında Muslera'yı yere göğe sığdıramadı         
00:47
Sedat Peker'in 1.6 milyon takipçili sosyal medya hesabı kapandı Sedat Peker'in 1.6 milyon takipçili sosyal medya hesabı kapandı         
23:58
Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi Şahan Gökbakar'ın aşı eleştirisine Bakan Koca'dan yanıt: Devlet, aşı zorunluluğu getirmedi         
19:59
Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş Fıstık bahçesinde kalbinden vurulan çocukla ilgili üzen gerçek: Tetiği kendi çekmiş         
18:46
12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti 12 yaşındaki kayıp kıza Büyükçekmece'de ulaşıldı! Bulunduğu yerle ilgili bir detay dikkat çekti         
17:09
Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum Canlı yayında büyük buluşma! Gökhan Gönül, yıllar sonra bulduğu öz kardeşine seslendi: Yanımıza gel oğlum         
17:04
Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti Yüzerken pitbull saldırısına uğrayıp hayatını kaybeden gencin acılı annesi isyan etti: Ciğerparem pisi pisine gitti         
16:27
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, şimdi de kilosu ile ilgili konuşulmasını yasakladı         
15:21
Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı Banyoya giren kadın uzun süre çıkmayınca kapıyı açan annesi korkunç manzarayla karşılaştı         
15:19
Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt Berrak Tüzünataç'tan cinsel içerikli film sorusuna çok net yanıt         
15:17
Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü Polislere hakaret edip tartışan milletvekili Zeynep Gül Yılmaz: Sürgünlerini ben istemedim, amirleri öyle uygun gördü         
14:46
49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı 49 yaşındaki Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle herkesi büyülemeyi başardı         
14:19
Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız Polise hakaret eden milletvekili Zeynep Gül Yılmaz'ın Meclis'teki gergin halleri yeniden olay oldu: Kanırta kanırta büyükşehri alacağız         
13:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.08.2021 09:26:58. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSTANBUL-KAĞITHANE'DE 20 BİN VATANDAŞA AŞURE İKRAM EDİLDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement