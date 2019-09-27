Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle...
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle...

4 dakika önce

Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle riskli olarak belirlenen binanın kontrollü yıkımı yapılıyor.

Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle..., System.String[]

Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle riskli olarak belirlenen binanın kontrollü yıkımı yapılıyor. - İSTANBUL

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 11:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatih Portakal'dan depremle ilgili tartışma yaratacak iddia: Uzmanlara izin verilmiyor
İBB Başkanı İmamoğlu: Acil toplanma alanlarıyla ilgili şehrimiz sıkıntıdadır Şarkıcı Songül Karlı, İmaj değiştirerek bambaşka birine dönüştü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.9.2019 11:27:53. #1.14#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu meydana gelen toprak kayması nedeniyle...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]