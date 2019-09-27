Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu oluşan toprak kayması nedeniyle riskli...
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Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu oluşan toprak kayması nedeniyle riskli...

36 dakika önce

Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu oluşan toprak kayması nedeniyle riskli olarak belirlenen binanın kontrollü yıkımı yapılıyor.

Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu oluşan toprak kayması nedeniyle riskli olarak belirlenen binanın kontrollü yıkımı yapılıyor.

Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu oluşan toprak kayması nedeniyle riskli...

Kağıthane, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
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