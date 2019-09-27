Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu oluşan toprak kayması nedeniyle riskli...
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Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu oluşan toprak kayması nedeniyle riskli olarak belirlenen binanın kontrollü yıkımı yapılıyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 12:29 Kaynak: İHA
Kağıthane'de 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılması sonucu oluşan toprak kayması nedeniyle riskli olarak belirlenen binanın kontrollü yıkımı yapılıyor.
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