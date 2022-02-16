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Kağıthane'de 3 arkadaş ölü bulunmuştu: Ofise son girişlerinin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Kağıthane'de 3 arkadaş ölü bulunmuştu: Ofise son girişlerinin görüntüleri ortaya çıktı

16.02.2022 10:09
Kağıthane'de 3 arkadaş ölü bulunmuştu: Ofise son girişlerinin görüntüleri ortaya çıktı

Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde bir iş hanındaki ofiste ölü bulunan arkadaşlar ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

Kağıthane'de geçtiğimiz günlerde bir iş hanındaki ofiste ölü bulunan arkadaşlar ile ilgili detaylar ortaya çıktı. İş hanının içerisindeki bir güvenlik kamerası kaydı incelendiğinde 3 arkadaşın ofise son kez girişlerinden 3 gün sonra ölü bulundukları öğrenildi. 3 arkadaşın ofise son girişleriyle yakınlarının onları aramaları da güvenlik kamerasına yansıdı.

Hamidiye Mahallesi Hasdal Caddesi'nde bulunan bir iş hanında geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda Mustafa Adanmış (18) ve Mahmut Abaramak (23) son olarak Kağıthane'de bir iş hanındaki ofiste yaşayan Haşim Taşkın (50) ile görülmüştü. Kendilerinden 10 Şubat Perşembe gününden beri haber alamayan Mustafa Adanmış ve Mahmut Abaramak'ın yakınları son olarak Haşim Taşkın'ın kaldığı ofise bakmak için 12 Şubat Cumartesi sabah 04.30 sıralarında olay yerine geldiklerinde acı gerçek ile karşılaşmıştı. Günlerdir kendilerinden haber alınamayan 3 arkadaş içeride ölü bulunmuştu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri sevk edilmiş, iş hanının içerisindeki güvenlik kameralarının kayıtları incelendiğinde 3 arkadaşın ofise en son 09 Şubat Çarşamba günü giriş yaptığı ve bir daha da çıkmadıkları görüldü.

Kapıyı çaldılar, camlara vurdular ancak açan olmadı

Kamera görüntülerinden elde edilen bilgilere göre, Çarşamba günü son kez iş hanındaki ofise giren ve bir daha çıkamayan Haşim Taşkın, Mahmut Abaramak ve Mustafa Adanmış'ın yakınları da aradan geçen 3 günlük süreçte kendilerine ulaşmak için ofise geldi. Arkadaşları telefonla aramalarına, kapıyı çalmalarına ve camlara vurmalarına rağmen herhangi bir yanıt alamadı. Arkadaşları, perşembe ve cuma günlerinde de ofisin kapısına geldi. Ancak değişen bir şey olmadı. Son olarak artık durumda bir terslik olduğunu fark eden yakınları, ofisin kapısını güvenlik güçleri eşliğinde açtıklarında gördükleri manzara karşısında şok oldu. Kendilerinden 3 gündür haber alınamayan 3 arkadaş içeride ölü olarak bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Konuyla ilgili İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada ise "Hayatını kaybeden şahısların ısınmak için piknik tüpüne bağlı ısıtıcıdan zehirlendikleri anlaşılmıştır" ifadelerine verilmişti. Olay ile ilgili soruşturma devam ediyor. - İSTANBUL

Kağıthane'de 3 arkadaş ölü bulunmuştu: Ofise son girişlerinin görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de 3 arkadaş ölü bulunmuştu: Ofise son girişlerinin görüntüleri ortaya çıktı
Kağıthane'de 3 arkadaş ölü bulunmuştu: Ofise son girişlerinin görüntüleri ortaya çıktı

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Cumartesi, Kağıthane, İstanbul, Hamidiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de 3 arkadaş ölü bulunmuştu: Ofise son girişlerinin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de 3 arkadaş ölü bulunmuştu: Ofise son girişlerinin görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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