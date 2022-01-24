Kağıthane'de 3 ayrı aracı karla kaplı yokuştan iterek çıkardılar - Son Dakika

KAĞITHANE'nin karla kaplı ara sokağında, vatandaşlar araçları yokuş yukarı itti.

Sabah saatlerinde işe gitmek için Kağıthane Çağlayan Mahallesi'ndeki evlerinde çıkan 7 arkadaş ilk olarak karla kaplı yokuş sokaktan park halindeki kapalı kasa minibüsünü çıkarmaya çalıştı. Bir kişi direksiyona geçti 6 kişi aracı itti. Uğraşları sonuç vermeyince vazgeçtiler. 7 kişi bu sırada başka bir hafif ticari aracın yokuştan çıkması için iterek yardım etti. Araç yardımlar sonucu yokuşu çıkabildi. Aynı kişiler yol kenarındaki bir otomobili de iterek aynı yokuştan çıkardı. Daha sonra ekip kendi araçlarını çıkarmak için tekrar denemeye başladı. Yine bir kişi direksiyona geçti, 6 kişi aracı itmeye başladı. Kaymaya başlayınca, sürücü aracı çevirerek geri geri gitmeye çalıştı. 6 arkadaşı da aracı önden iterek yokuştan çıkarmak için yardım etti. Geri geri yokuş yukarı itilen araç uzun uğraşlar sonunda çıkarıldı. Aracı itenlerden biri olan Ahmet Tiryaki, "Döndü dolaştı baya uğraştık ama sonunda başardık" dedi. Karla kaplı yolda işine gitmek için sabah evden çıkan çok sayıda kişinin güçlükle yürüdüğü görüldü.