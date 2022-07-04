Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 araca çekiçle zarar veren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 araca çekiçle zarar veren şüpheli yakalandı

04.07.2022 13:29

Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 aracın camlarına çekiçle zarar veren zanlı gözaltına alındı.

Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 aracın camlarına çekiçle zarar veren zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Sultan Selim Mahallesi Turan Sokak'ta, bir iş yerinin eski çalışanı olduğu iddia edilen şüpheli, sabah saatlerinde sokak üzerindeki 3 iş yeri ile 2 aracın camlarına çekiçle zarar verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden zanlının Adem K. (56) olduğunu belirledi.

Olay yeri incelemesinin ardından ekipler, adresini tespit ettiği şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 araca çekiçle zarar veren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 araca çekiçle zarar veren şüpheli yakalandı - Son Dakika
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