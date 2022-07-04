Alınan bilgiye göre, Sultan Selim Mahallesi Turan Sokak'ta, bir iş yerinin eski çalışanı olduğu iddia edilen şüpheli, sabah saatlerinde sokak üzerindeki 3 iş yeri ile 2 aracın camlarına çekiçle zarar verdi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kağıthane'de 3 iş yeri ile 2 araca çekiçle zarar veren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.