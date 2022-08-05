Kardeşinden çelişkili ifadeler! İstanbul'da genç kadın şüpheli bir şekilde pencereden düşerek can verdi - Son Dakika
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Kardeşinden çelişkili ifadeler! İstanbul'da genç kadın şüpheli bir şekilde pencereden düşerek can verdi

05.08.2022 10:26

Kağıthane'de 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, uçuş yapacağı gün kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden düşerek feci şekilde can verdi. O anlara şahit olan vatandaşların panik anları kameralara yansıdı. Kadının akşam saatlerinde uçuş yapacağı ve üzerinde kıyafeti ile kol çantasının olduğu öğrenilirken, ölümü şüpheli bulan polis, duşta olduğunu iddia eden kadının kardeşini gözaltına aldı.

Dün saat 15.30 sıralarında Kağıthane Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda Mersin'de yabancı uyruklu eşiyle yaşayan evli ve 5 çocuk annesi yabancı uyruklu Hadel Alhadad (32), bir süre önce eşiyle sorunlar yaşamaya başladı. Genç kadın bunun üzerine kardeşi Şakir D.'yi (29) arayarak kendisini Mersin'den almasını istedi. Yola çıkan Şakir D., ablasını alarak İstanbul'da yaşadığı daireye getirdi. Bir süredir kardeşiyle birlikte yaşayan Hadel Alhadad, Suudi Arabistan'da yaşayan annesinin yanına gitmek için kardeşine uçak bileti almasını söyledi.

Genç kadının şüpheli ölümü! O esnada duşta olduğunu iddia eden kardeş gözaltına alındı

UÇUŞ YAPACAĞI GÜN DÜŞÜP HAYATINI KAYBETTİ

Olay günü akşam saatlerinde uçuşu olan genç kadın, kardeşiyle yaşadığı binanın 3. katındaki dairenin penceresinden kıyafetleri giyinik şekilde ve kol çantasıyla birlikte aşağıya düştü. Metrelerce yükseklikten düşerek ağır yaralanan kadını gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Genç kadının şüpheli ölümü! O esnada duşta olduğunu iddia eden kardeş gözaltına alındı

DUŞTA OLDUĞUNU İDDİA EDEN KARDEŞ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından ölümü şüpheli bularak çalışma başlatan polis ekipleri, kadın pencereden düştüğü esnada evde bulunan kardeşi Şakir D.'yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Şakir D. ifadesinde, ablasının Mersin'de eşi ve 5 çocuğuyla birlikte yaşadığını ancak bir süre önce eşiyle sorunları olması nedeniyle Mersin'e giderek ablasını İstanbul'a getirdiğini söylediği öğrenildi. Şakir D., ablasının sürekli "çocuklarım orada kaldı" diye ağladığını, buradan da annesinin yanına göndermek için uçak bileti aldığını, ikamette duş alırken ablasının camdan atladığını söylediği bilgisine ulaşıldı. Şakir D. ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Genç kadının şüpheli ölümü! O esnada duşta olduğunu iddia eden kardeş gözaltına alındı

"ADAMIN CAMI KAPATTIĞINI VE PERDEYİ İNDİRDİĞİNİ GÖRMÜŞ"

Olayla ilgili konuşan bir kadın, "Kadın düştüğü zaman kardeşi aşağıya geldi. Neyiniz oluyor diye sorulunca 'ablam' dedi. Nereden geliyorsun denilince de bir dışarıdan geliyorum bir de banyo yapıyordum diyerek çelişkili ifadeler verdi. Kadının 4. kattan düştüğünü biliyoruz. Ağzından, burnundan ve kulaklarından kan geliyordu. Alnı açılmıştı ve kolu kopmuştu, kemikleri dışarıya çıkmıştı. Kafasının arka tarafından çok fazla kan geliyordu. Sonra ambulansla geldi, sağlık ekipleri koşarak gelip boyunluk taktı. Ardından da sedyeyle götürdüler. Kardeşine de sen hastaneye gel dediler. Bina yöneticimiz adamın yarı çıplak olduğunu, camı kapatarak yarım şekilde açtığını ve perdeyi indirdiğini görmüş. Yani şüpheli bir durum var, adam da hiç korku yoktu. Ağlaması da yoktu, insan ablasını öyle görünce ağlar. Onda öyle bir şey yoktu" dedi.

Öte yandan kadının düştüğü anlarda vatandaşların yaşadığı dehşet anları ise kameralara yansıdı. Polis ekipleri olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunu araştırıyor.

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Kaynak: İHA

Kağıthane, İstanbul, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kardeşinden çelişkili ifadeler! İstanbul'da genç kadın şüpheli bir şekilde pencereden düşerek can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kardeşinden çelişkili ifadeler! İstanbul'da genç kadın şüpheli bir şekilde pencereden düşerek can verdi - Son Dakika
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