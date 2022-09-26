Kağıthane'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Kağıthane'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

26.09.2022 14:34

Kağıthane'de, 4 katlı binada bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kağıthane'de, 4 katlı binada bulunan tekstil atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Çağlayan Mahallesi Vatan Caddesi'ndeki binanın son 2 katında yer alan tekstil atölyesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın nedeniyle binada mahsur kalan işçiler itfaiyenin çalışmasıyla kurtarıldı. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahalede bulundu.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında soğutma çalışmaları yapılıyor.

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Kaynak: AA

Vatan Caddesi, Kağıthane, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kağıthane'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de tekstil atölyesinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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