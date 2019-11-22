Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de 4 katlı binada korkutan yangın
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Kağıthane'de 4 katlı binada korkutan yangın

6 saat önce

Kağıthane'de bulunan 4 katlı bir binanın üst katında yangın çıktı.

Kağıthane'de bulunan 4 katlı bir binanın üst katında yangın çıktı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sırasında dairede bulunan tüp patlarken, yangında ölen ya da yaralanan olmadı.

Edinilen bilgiye göre, Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Güldibi Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın en üst katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden bina sakinleri panikle binayı boşaltırken, çevredeki vatandaşlar ise itfaiye, polis ve sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen polis ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çevredeki vatandaşları uzaklaştırırken, itfaiye ekipleri ise merdivenli araç sayesinde yangına müdahalede bulundu. Ekiplerin yaptığı söndürme çalışmaları sırasında dairede bulunan tüpün patlaması, korku dolu anlar yaşattı.

Yangın itfaiyenin çalışmaları sonrasında kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatırken, dairede maddi hasar meydana geldi.

(Davut Has/İHA)

Kağıthane'de 4 katlı binada korkutan yangın

Kağıthane, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:35 Kaynak: İHA
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