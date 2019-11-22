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Kağıthane'de 4 katlı binada yangın

6 saat önce

KAĞITHANE'de, 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kağıthane'de 4 katlı binada yangın, System.String[]
KAĞITHANE'de, 4 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Olay, Talatpaşa Mahallesi Güldibi Sokak'ta saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı bir binanın en üst katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, vatandaşların da yardımıyla alevlere müdahale etti. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerine yardımcı olan mahalle sakinlerinden Yasin Efe Yıldırım, "Biz arkadaşlar ile mahalledeydik yangını duyduk, itfaiye geldi. İtfaiyeciler yangını söndürmeye çalışıyorlardı. Biz de itfaiyeci arkadaşlara yardımcı olduk. Camları falan kırdık itfaiye bu sayede içeriye su sıktı. Kiracılar soba kurmuş. Galiba soba yangını çıkartmış. Yangın sırasında içeride kimse yokmuş. Yan binadan çocuklar varmış onları hemen tahliye etmişler" diye konuştu.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 10:13 Kaynak: DHA
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