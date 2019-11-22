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Kağıthane'de 4 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı
6 saat önce
Kağıthane'de 4 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandıİSTANBUL(İHA)- Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Gülbahar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst dairesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:05 Kaynak: İHA
Kağıthane'de 4 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı
İSTANBUL(İHA)- Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Gülbahar Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın en üst dairesinde yangın çıktı. Yangında ekiplerin müdahale ettiği sırada dairede bulunan tüp patlarken, ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor .
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