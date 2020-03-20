Kağıthane'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza - Son Dakika
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Kağıthane'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza

7 saat önce

Kağıthane'de çok hızlı gittiği ve makas attığı ileri sürülen lüks araç kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu.

Kağıthane'de çok hızlı gittiği ve makas attığı ileri sürülen lüks araç kontrolden çıkarak zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada otomobillerin tekerleri fırladı ortalık savaş alanına döndü. Kazaya kaldırımda ilerleyen bir bisikletli de karıştı, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Kağıthane'de meydana geldi. İddiaya göre, lüks bir aracın sürücüsü hızlı bir şekilde ve makas atarak seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks araç zincirleme kazaya neden oldu. 5 aracın karıştığı kazada otomobillerin tekerleri fırladı ortalık savaş alanına döndü. Kazaya kaldırımda ilerleyen bir bisikletli de karıştı. Bisiklet sürücüsü ve 1 otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar polis ekiplerine ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme başlattı.

(İHA)

Kağıthane'de 5 aracın karıştığı zincirleme kaza

Kağıthane, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:05 Kaynak: İHA

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