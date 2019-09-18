Kağıthane'de 5 katlı binada yangın (1)
2 saat önce
Kağıthane'de 5 katlı bir binada çıkan yangında bina içinde bulunan 5 vatandaş mahsur kaldı.
Kağıthane Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:42 Kaynak: DHA
'de 5 katlı bir binada çıkan yangında bina içinde bulunan 5 vatandaş mahsur kaldı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri vatandaşları kurtardı.
Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında binada buluana 5 vatandaş mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mansur kalan vatandaşları kurtarırken, alevlere müdahale etti. Yangın yarın saatte söndürülürken ekipler soğutma çalışmaları yapıyor.
Görüntü dökümü:
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-Cep telefonu görüntüsü
-Alevler
-Vatandaşların yangını izlemesi
- İstanbul
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