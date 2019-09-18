Kağıthane'de 5 katlı binada yangın
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KAĞITHANE'de 5 katlı bir binada yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:54 Kaynak: DHA
KAĞITHANE'de 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında binada bulunan 5 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, alevlere müdahale etti. Yangın yarım saatte söndürülürken ekipler soğutma çalışmaları yapıyor.
- İstanbul
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