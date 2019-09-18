Kağıthane'de 5 katlı binada yangın

KAĞITHANE'de 5 katlı bir binada yangın çıktı. Binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında binada bulunan 5 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, alevlere müdahale etti. Yangın yarım saatte söndürülürken ekipler soğutma çalışmaları yapıyor.

- İstanbul