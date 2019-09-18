Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de 5 katlı binada yangın
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Kağıthane'de 5 katlı binada yangın

1 saat önce

KAĞITHANE'de 5 katlı bir binada yangın çıktı.

Kağıthane'de 5 katlı binada yangın, System.String[]
KAĞITHANE'de 5 katlı bir binada yangın çıktı.  Binada mahsur kalan 5 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında binada bulunan  5 kişi mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, alevlere müdahale etti. Yangın yarım saatte söndürülürken ekipler soğutma çalışmaları yapıyor.


- İstanbul
İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:54 Kaynak: DHA
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