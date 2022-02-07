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Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi - Son Dakika

Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi

07.02.2022 11:07
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi

Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildiİSTANBUL Kağıthane'de sabaha karşı vatandaşlar uyuduğu esnada 5 katlı bir binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi.

Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi

İSTANBUL Kağıthane'de sabaha karşı vatandaşlar uyuduğu esnada 5 katlı bir binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi. Korkuyla yataklarından kalkan vatandaşlar binadan çıkarak belediye ekiplerini aradı. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrası bina tahliye edildi.

Olay, saat 06.00 sıralarında Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerindeki yaklaşık 30 yıllık binanın zemininde biriken sular nedeniyle sabaha karşı vatandaşlar uyuduğu esnada kısmi çökme meydana geldi. Sesleri duyan bina sakinleri panikle yataklarından kalkarak kendilerini dışarı attı. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar belediye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen Kağıthane Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri binada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler sonucunda ekipler geçici olarak binayı tahliye etti. Olayın ardından dışarıda toplanan vatandaşlar büyük bir korku yaşadıklarını ifade ederek bina ile ilgili çalışmaların bir an önce yapılmasını istedi.

"Deprem oluyormuş gibi öyle şiddetli düştü ki herkes korktu"

Olayla ilgili konuşan vatandaşlardan Burak Ören: "Sabah saat 6 civarında bir patırtı duyduk, yatıyorduk. Kalkıp camdan baktığımda her şeyin yıkıldığını gördüm, kapılar çalıyordu. 'Binayı boşaltacağız yukarıdan her şey aşağı geliyor' dediler. Baktık ki gerçekten öyle, karşımızdaki 30 yıllık bina sonuçta ne olacağı da belli değil. Ben de çoluk çocuğu aldım babama bırakıp geri geldim, baktım ki daha da çok dökülmüş. Belediyeden gelen arkadaşlar beton öreceğiz diyorlar. Öbür tarafta da aynı şekilde şişmeler var. Burada motorumuz vardı, çiçeklerimiz, eşyalarımız vardı hepsi kırıldı gitti. Yerlerdeki fayanslarımız kırıldı, bir çözüm sağlayacaklarını söylüyorlar. Şu an karşı taraf da boş bizim bina da boş, belediyeden gelen arkadaşlar mecburi olarak herkesi tahliye ettiler . Çökme riski var dediler o yüzden hem karşı taraf hem bizim bina bomboş. Toplam karşı tarafta altlı üstlü olarak 14 aile var. Deprem oluyormuş gibi öyle şiddetli düştü ki herkes korktu. Patır kütür sesler geldi sanki gök gürlüyor gibi, bir baktık zaten her şey aşağıda. İmkanı olan herkes dışarıda şu an yani" ifadelerini kullandı.

Bina sakinlerinden Ünsal Yıldırım ise: "Sabah yıkılma sesine uyandık zaten, bir şeyler çöküyor dedik camdan bir baktım ki burası çökmüş. Belediyeden zabıtalar geldi. Binayı boşalttılar biz de böyle sokakta bekliyoruz. Orayı da perde betonla kapatacağız diyorlar ama ne kadar sağlıklı olur onu da bilmiyorum" şeklinde konuştu.

Vatandaşların evlerine ne zaman dönebileceği ise belediyeden gelecek olan mühendisin yapacağı inceleme sonucu vereceği kararla netlik kazanacak.

Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi
Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi

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Zabıta Müdürlüğü, Kağıthane, Deprem, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kağıthane'de 5 katlı binanın zemin katında kısmi çökme meydana geldi: Bina tahliye edildi - Son Dakika
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