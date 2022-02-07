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KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ DUVAR YIKILDI; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika

KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ DUVAR YIKILDI; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

07.02.2022 12:12

KAĞITHANE'de bulunan 5 katlı bir binanın zemin katında kömürlük olarak kullanılan boş dairenin duvarının bir kısmı yıkıldı.

KAĞITHANE'de bulunan 5 katlı bir binanın zemin katında kömürlük olarak kullanılan boş dairenin duvarının bir kısmı yıkıldı. Binadakiler tahliye edildi. Belediye yetkililerin yaptığı inceleme sonrası tahliye edilenler tekrar dairelerine girdi.

Kağıthane Sultan Selim Mahallesi'nde, yaklaşık 30 yıllık bir binada saat 06.00 sıralarında zemin katta bulunan boş dairenin duvarı çöktü. Çevredekiler sesleri duyunca kendilerini dışarıya attı. Belediye ekiplerine haber verildi. Sultan Selim Mahallesi'ne zabıta ekipleri geldi, incelemede bulundu. Oluşan çökmenin binanın temelinden kaynaklı olabileceği ihtimali üzerine zabıta ekipleri binada oturan kişileri geçici olarak tahliye etti. Kağıthane Belediyesi'nden gelen yetkililer binada inceleme yaptı. İncelemelerin ardından durumun risk teşkil etmediği belirlendi. Saat 12.00 sıralarında binada oturanlara dairelerine girmek üzere izin verildi.

1999 DEPREMİ'Nİ YAŞADIĞIM İÇİN HERHALDE DEPREM OLUYOR DEDİM

Duvarı yıkılan binanın karşısında oturan Ünsal Yıldırım Sabah 06.00 civarlarıydı, gürültüyle uyandık. Karşı binamızın istinat seti komple 07.00-07.30'a kadar duvarın taşları aşağı düştü. Binayı komple boşalttık. Deprem gürültüsü gibiydi. 1999 Depremi'ni yaşadığım için dedim ki deprem oluyor. Camdan baktım yıkıntıyı gördüm. Sürekli yıkılmaya devam etti. Perde beton var diyorlar ama galiba su var altında suyun etkisiyle yıkılmış. Tuğla çürümüş, suyun da etkisi ile yıkıldı dedi.

BİNANIN ALTINDA SU KUYUSU VARMIŞ

Duvarı yıkılan binanın karşısında oturan Burak Ören Sabah 06.00 civarlarında bir patırtı koptu. Yukarıdan aşağıya sanki kayalıklar devriliyor gibiydi. Camı açtım baktım yukarıdan aşağı ne var ne yoksa aşağıya düştü. Evi boşalttık biz de. Herhalde su kuyusu varmış binanın altında o da baskı yapmış. Belediye geldi herkesi evden çıkarttı. 14 aile vardı, hepsi dışarı çıktı. diye konuştu.

KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ DUVAR YIKILDI; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ DUVAR YIKILDI; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ DUVAR YIKILDI; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ DUVAR YIKILDI; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ DUVAR YIKILDI; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ DUVAR YIKILDI; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ DUVAR YIKILDI; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ
KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ DUVAR YIKILDI; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ

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Kağıthane, İnceleme, Deprem, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ DUVAR YIKILDI; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE 5 KATLI BİNANIN ZEMİN KATINDAKİ DUVAR YIKILDI; BİNA SAKİNLERİ TAHLİYE EDİLDİ - Son Dakika
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