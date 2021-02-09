Kağıthane'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü - Son Dakika

Kağıthane'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen kadın öldü
09.02.2021 11:49
KAĞITHANE'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen 47 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
KAĞITHANE'de 5. kattaki evinin balkonundan düşen 47 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Olay, Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. Akademi Sokak'taki 5 katlı binanın en üst katında oturan 47 yaşındaki Güner Tekin isimli kadın henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin balkonundan düştü. İhbar üzerine bina önüne gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerini yaya trafiğine kapatarak çalışma yaptı. İncelemenin ardından Tekin'in cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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