Kağıthane'de 6 ay önce çöken binanın enkazından çıkarılan ziynet eşyaları ve paralar sahibine...
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KAĞITHANE'de 6 ay önce çöken 4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları ve paralar, belediye ekiplerinin tarafından bulundukça sahiplerine teslim ediliyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 01:45 Kaynak: DHA
KAĞITHANE'de 6 ay önce çöken 4 katlı binanın enkazında kalan ziynet eşyaları ve paralar, belediye ekiplerinin tarafından bulundukça sahiplerine teslim ediliyor. 57 yaşındaki Emine Dulkadir'in bulunan ziynet eşyaları ve parası da kendisine teslim edildi.
Yahya Kemal Mahallesi, Akıncı Sokak üzerinde 22 Nisan'da istinat duvarının yıkılmasıyla burada bulunan 4 katlı bina çökmüştü. Çöken binada bazı daire sakinlerinin eşyaları enkazın altında almıştı. Enkaz altında, paralarının ve altınlarının olduğunu belirten 57 yaşındaki Emine Dulkadir'in ziynet eşyaları ve parası enkaz kaldırma çalışmalarında bulundu. Bulunan para ve altınlar Emine Dulkadir'e verildi.
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