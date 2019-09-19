Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı

35 dakika önce

Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldıİSTANBUL - Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı.

Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı

Mahsur kalan vatandaşlar itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

İSTANBUL - Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı. Yangın nedeniyle yoğun duman çevreyi kaplarken binada mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Kağıthane Ortabayır Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın çatı katında meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden çıkan yangın biranda binayı sardı. Yangın nedeniyle bina ve caddeyi siyah dumanlar kapladı. Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar mahsur kaldı. İtfaiye ekiplerinin kendilerini kurtarmasını bekleyen vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekipleri yangın merdiveniyle mahsur kalan vatandaşları kurtardı. Binanın tahliye edilmesinin ardından söndürme çalışmalarına başlayan ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı

Kağıthane, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 12:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 itfaiye erinin yaralandığı patlama anı kamerada! Dev tanker metrelerce yükselip itfaiye aracının üstüne düştü
Tuzla'da yanan polyester fabrikasının sahiplerinden açıklama geldi Eski eşini, çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı 67 yaşındaki adam, eski eşini çocuğunun gözü önünde 10 yerinden bıçakladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 00:56:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de 6 katlı bina alev alev yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]