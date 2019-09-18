Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
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Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

37 dakika önce

Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı., System.String[]

Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken binada mahsur kalan vatandaşların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. - İSTANBUL

Kağıthane, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 12:20 Kaynak: İHA
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