Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
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Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktıİSTANBUL - Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:02 Kaynak: İHA
Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
İSTANBUL - Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken binada mahsur kalan vatandaşların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
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