Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

1 saat önce

Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktıİSTANBUL - Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

İSTANBUL - Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alev alev yanarken binada mahsur kalan vatandaşların olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı

Kağıthane, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:02 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Liberya'da bir ilkokulda çıkan yangında 30 çocuk hayatını kaybetti
Patlamanın ardından korkutan uyarı: Kimyasallar havaya salındı, cuma günkü yağmura dikkat! Ufak çocuk arabanın altında kalmaktan son anda kurtuldu! Olay kameraya yansıdı Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.9.2019 02:23:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de 6 katlı binanın çatı katında yangın çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]