Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de 6'ncı Kattan Düşen Bebek Hayatını Kaybetti

Kağıthane'de 6'ncı Kattan Düşen Bebek Hayatını Kaybetti

1 saat önce

KAĞITHANE'de 6'ncı kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan 13 aylık Zümra Derebaşı, hastanede hayatını kaybetti.

Kağıthane'de 6'ncı Kattan Düşen Bebek Hayatını Kaybetti, System.String[]
KAĞITHANE'de 6'ncı kattaki evin penceresinden düşerek ağır yaralanan 13 aylık Zümra Derebaşı, hastanede hayatını kaybetti.

Hamidiye Mahallesi, Safa Sokak'ta, dün yaşanan olayda,  annesiyle birlikte dedesinin evine gelen 13 aylık Zümra Derebaşı, 6'ncı kattaki evin penceresinden düştü. 20 metre yükseklikten beton zemine düşen Derebaşı ağır yaralı olarak kaldırıldığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisine alındı. Zümra Derebaşı'nın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen dün saat 20.00 sıralarında hayatını kaybettiği öğrenildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:47 Kaynak: DHA

İstanbul, Okmeydanı, Hamidiye, Güncel
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