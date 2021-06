Kağıthane'de Afet Koordinasyon Merkezi kuruluyor - Son Dakika

Deprem başta olmak üzere olası afetlere karşı etkin mücadele vermek, afet bilinci oluşturmak ve Kağıthane'yi depreme hazır bir ilçe haline getirmek adına Kağıthane Afet Koordinasyon Merkezi inşa ediliyor.

Doğal afetler sonrasında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin mücadele etmek amacıyla Kağıthane Belediyesi tarafından Eyüp Sultan Caddesi üzerinde 450 m2 alanda inşa edilen Afet Koordinasyon Merkezi yakında hizmete girecek. Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin alandaki çalışmaları yerinde inceledi.

Afetlere karşı hızlı ve etkin çözümler üretecek

Afet Koordinasyon Merkezi'nin inşası tamamlandığında; afet sonrası şehrin idarecileri, afet çalışma grupları, araç ve ekipmanlar burada toplanarak olumsuzluklara karşı hızlı ve etkin çözümler üretecek. Yanı sıra şehir kameraları da buradan canlı olarak an be an izlenebilecek.

"Olası bir afetin etkilerini en aza indirmek adına önlemler almaya mecburuz" diyen Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin; " Bu amaçla Kağıthane'de kentsel dönüşüm çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Okul ve işyerlerinde afet bilinci ve ilkyardım eğitimleri düzenliyoruz. 99 olan afet toplanma alanlarımızın sayısını 175'e çıkardık. Toplanma alanlarına karekodlu okuma sistemi getirdik. Düzenli olarak tahliye, yerleştirme ve planlama tatbikatları gerçekleştiriyoruz. Yeni yağmur suyu kanalları ve istinat duvarları inşa ederken mevcutları da yenileyerek güçlü bir altyapı sistemi oluşturduk. Haberleşme, afetlerle mücadelede en önemli konuların başında geliyor. Hızlı ve kesintisiz bir haber ağı teknolojisi için son 2 yılda 52 km'lik fiber optik kablolama yaptık." şeklinde afetle mücadele çalışmalarını anlattı. - İSTANBUL