Kağıthane'de akraba kavgasını ayıran kişi yaralandı - Son Dakika
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Kağıthane'de akraba kavgasını ayıran kişi yaralandı

13 dakika önce

Kağıthane'de akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kadın, silah kabzasıyla başından yaralandı.

Kağıthane'de akrabalar arasında çıkan kavgayı ayırmaya çalışan kadın, silah kabzasıyla başından yaralandı.

Talatpaşa Mahallesi Aslan Gazi Caddesi'nde Recep G, aralarında husumet olduğu öğrenilen yeğeni Mustafa G'nin dükkanına geldi.

Yeğeninin dükkanda olmadığını öğrenen Recep G, bunun üzerine yeğeninin eşi Nurcan G. ile kavga etti. Recep G, yanındaki silahın kabzasıyla kavgayı ayırmaya çalışan Hatice S'nin başına vurdu.

Hatice S. yaralanırken, kavgayı gören mahalleli polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Hatice S'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Recep G. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kağıthane'de akraba kavgasını ayıran kişi yaralandı

Hatice Çarpar, Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:38 Kaynak: AA
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