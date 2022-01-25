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KAĞITHANE'DE APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ YARALANDI - Son Dakika

KAĞITHANE'DE APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ YARALANDI

25.01.2022 13:16

KAĞITHANE'de apartman boşluğundaki demir ızgaraları keserken 4 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

KAĞITHANE'de apartman boşluğundaki demir ızgaraları keserken 4 metre yükseklikten düşen kişi yaralandı.

Olay, Kağıthane Çağlayan Mahallesinde 4 katlı binanın apartman boşluğunda saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, giriş katta oturan ev sahibi üst katlardan boşluğa çöp atılması üzerine boşluğu demir ızgaralarla kapattırdı. Apartman sakinleri boşluğa çöp atmaya devam edince bu sefer de birinci katta oturan Duran isimli kişinin oda penceresinin önüne çöp birikmeye başladı. Ev sahibi, demir ızgaraların üstüne çıkarak kesmeye başladı. Bir süre sonra kopan demir parçaları ile birlikte 4 metre yükseklikten zemine düşen ev sahibi yaralandı. Yardım çığlıkları atan kişiyi diğer daire sahipleri fark edip durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin yardımı ile yaralı kişi bulunduğu yerden çıkartılarak ambulansla hastaneye götürüldü.

Zemin katta oturan kişinin arkadaşı Şengül Başaran, Bize haber geldi, eve geldiğimizde apartman boşluğunda birisi vardı. Biz gelip kapıyı açtık. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bilinç kaybı vardı ama sonradan kendine geldi diye konuştu.

KAĞITHANE'DE APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ YARALANDI
KAĞITHANE'DE APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ YARALANDI
KAĞITHANE'DE APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ YARALANDI
KAĞITHANE'DE APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ YARALANDI

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Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE APARTMAN BOŞLUĞUNA DÜŞEN KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
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