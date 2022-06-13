Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı

13.06.2022 15:42

Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandıİSTANBUL Kağıthane'de 4 katlı binan çatısı alev alev yandı.

Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı

İSTANBUL Kağıthane'de 4 katlı binan çatısı alev alev yandı. Yan apartmanda oturan vatandaşlar çatıya çıkarak alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Sultan Selim Mahallesi Şahinler Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda büyüyerek yan binaya da sıçradı. Bu sırada binanın çatısına çıkan vatandaşlar alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Vatandaşları sokağa döken yangın, dron ile havadan görüntülendi.

Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı
Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı

YORUMLAR
500
Kağıthane'de apartmanın çatısı alev alev yandı Kağıthane'de apartmanın çatısı alev alev yandı Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı Gaziantep'te korkutan çatı yangını... 5 katlı bir binanın çatısı alev alev yandı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Genel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:57 Karadeniz gazını karaya çıkarılması için ilk borular denize döşendi! Operasyondan ilk görüntüler paylaşıldı
22:33 Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek şampiyon oldu
22:22 Giorgio Chiellini, ABD temsilcisi Los Angeles'a transfer oldu
22:14 "Karadeniz'de bulunan gaz, fiyatlara nasıl yansıyacak?" sorusuna Bakan Dönmez'den cevap: Çok daha uyguna gelecek
22:08 500 bin TL'lik ziynet eşyası ve bin dolar çalan hırsız, bacağındaki dövme sayesinde yakalandı
21:48 Lionel Messi dizide rol aldı! İşte setten ilk görüntüler
21:38 Ukrayna, Rusya yanlısı ayrılıkçıların bulunduğu Donetsk'de bir pazar yerini vurdu: 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi ise yaralandı
21:33 ABB, Mansur Yavaş'ın Süleyman Soylu'yla yer aldığı kare hakkında konuştu: Kendisinin poz verme gibi bir gailesi, bir huyu yok
20:54 Dalgalı denize giren 7 üniversite öğrencisinden 6'sı kurtarılırken 1 kişi hayatını kaybetti
20:50 Fenerbahçe ile anılan Marcelo'nun efsane futbolcu Roberto Carlos ile görüştüğü öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 23:06:50. #1.13#
SON DAKİKA: Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement