Kağıthane'de apartman çatısı alev alev yandı

İSTANBUL Kağıthane'de 4 katlı binan çatısı alev alev yandı. Yan apartmanda oturan vatandaşlar çatıya çıkarak alevlere yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Yangın dron ile havadan görüntülendi.

Sultan Selim Mahallesi Şahinler Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler bir anda büyüyerek yan binaya da sıçradı. Bu sırada binanın çatısına çıkan vatandaşlar alevlere yangın tüpüyle müdahale etti. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmasıyla kontrol altına alındı. Vatandaşları sokağa döken yangın, dron ile havadan görüntülendi.