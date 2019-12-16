Kağıthane'de apartmanlardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de apartmanlardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı - Son Dakika

Kağıthane'de apartmanlardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı

6 saat önce

İstanbul Kağıthane'de apartmanlardan ayakkabı hırsızlığına karışan şüpheli yakalandı.

Kağıthane'de apartmanlardan ayakkabı çalan hırsız yakalandı, System.String[]

İstanbul Kağıthane'de apartmanlardan ayakkabı hırsızlığına karışan şüpheli yakalandı. Zanlının, 60 ayrı hırsızlık olayına karıştığı ileri sürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Kağıthane'de mahalle sakinlerinin korkulu rüyası haline gelen hırsızlar, geçtiğimiz 13 Aralık tarihinde Gürsel Mahallesinde gece binalara girerek daire kapılarının önündeki ayakkabıları çalıp kayıplara karışmıştı. Zanlının rahat tavırları güvenlik kameralarına da yansırken, polis şüphelinin yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatmıştı.


Yaşanan hırsızlık olayları üzerinde Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, olayın faili olduğu öne sürülen Metin K.(30) isimli şüpheli, Fatih'e bağlı Cibali Mahallesindeki evinde saklandığı belirlendi. Dün sabaha karşı belirlenen adrese baskın düzenleyen emniyet ekipleri, şüpheli Metin K.'yi gözaltına adlı.


Yapılan araştırmalarda, yakalanan şüpheli Metin K.'nın 60'a yakın suç kaydı ile 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu ve aranma kaydı bulunduğu belirlendi. Şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - İSTANBUL

Kağıthane, İstanbul, Aralık, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 11:15 Kaynak: İHA
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