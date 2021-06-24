KAĞITHANE'DE ARABA AYNASI HIRSIZLARI KAMERADA - Son Dakika

Hasan YILDIRIM 'Özgür EREN İSTANBUL DHA Kağıthane'de motosikletli iki hırsız, gündüz vakti lüks aracın iki aynasını da sökerek kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Kağıthane Seyrantepe Mahallesi Ladin Sokak üzerinde geçen ay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde motosikletle sokağa gelen iki hırsız etrafı kontrol ettikten sonra aracın aynalarını sökerek kayıplara karıştı.

Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, motosiklet ile sabah saatlerinde sokağa gelen iki hırsız gözlerine kestirdikleri park halindeki lüks aracın yanına yanaşarak etrafı kontrol ediyor. Sokakta kimsenin olmadığını gören kasklı hırsızlar, saniyeler içinde aracın aynalarını sökerek geldikleri motosikletle kaçıyor.