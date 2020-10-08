Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı - Son Dakika

Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı

08.10.2020 10:32
Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı, System.String[]

KAĞITHANE'de kapalı otoparkların tamamen dolmasından dolayı araçlarını sokağa park etme durumunda kalan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı.

KAĞITHANE'de kapalı otoparkların tamamen dolmasından dolayı araçlarını sokağa park etme durumunda kalan vatandaşlar, otomobillerini ellerindeki malzemeler ile korumaya aldı. Evlerinden getirdikleri battaniye, yorgan, kilim, halı ve masa örtüsü ile araçlarının üzerini kapatan vatandaşlar, doluya karşı önlem almaya çalıştı. Vatandaşların aldığı önlemler drone ile havadan fotoğraflandı.


- İstanbul
Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı
Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı
Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı
Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı
Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı
Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı
Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı
Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı
Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı

Kağıthane, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kağıthane'de araç sahiplerinin dolu önlemi havadan fotoğraflandı - Son Dakika

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