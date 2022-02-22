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KAĞITHANE'DE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM - Son Dakika

KAĞITHANE'DE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM

22.02.2022 11:11

KAĞITHANE'de bir araç kiralama şirketi yetkilisi, sokakta park halindeki araçlarının çizilmesini önlemek için tekerlerine zincirle lastik bağladı.

KAĞITHANE'de bir araç kiralama şirketi yetkilisi, sokakta park halindeki araçlarının çizilmesini önlemek için tekerlerine zincirle lastik bağladı. Başka çare kalmadığını belirten İsmail Efe, Aracıma sürtmesinler diye böyle bir şey yaptım dedi.

Kağıthane'de bir ara sokakta araç kiralama şirketi olan İsmail Efe, park halindeki otomobillerinin çizilmesini önlemek için tekerlerine zincirli lastik kilitledi. Gerekli yerlere başvurmasına rağmen araçların ters yöne girmesini ve kendi otomobillerinin çizilmesini engelleyemeyen Efe'nin aklına böyle bir yöntem geldi. Bir haftadır otomobillerinin tekerlerine zincirli lastik takan Efe, başka çaresinin kalmadığını söyledi.

ARABAMA SÜRTMESİNLER DİYE BÖYLE BİR ŞEY YAPTIM

Araba kiralama şirketi yetkilisi İsmail Efe Buradan ters dönüş var. Ama insanlar buradan ters yöne giriyor. Burada okul olduğu için çıkışlarda yoğunluk oluşuyor. Gerekli kurumlara kaç sefer yazı yazdık. Kimse ilgilenmedi. Bu araba sıfır kilometre. Bu bizim üçüncü arabamız. Diğer arabalarımıza kaç defa vurdular. Arabama sürtmesinler diye böyle bir şey yaptım. İnsanlara laf anlatmaktan bıktık. Tamam, arabayı çiziyorsun bari masrafını karşıla. Bize rapor tutamayız diyorlar. Bu civarda otopark yok. Başka çaremiz kalmadı, bıktım artık insanlarla uğraşmaktan. Ben de böyle bir şey yaptım. Her hafta burada arabamızı çiziyorlar. Türk milletiyiz. Arayınca her şeyi buluyoruz. Bir haftadır bu şekilde uygulama yapıyorum. Başka alternatifim kalmadı dedi

BUNDAN SONRA BU YÖNTEM YAYGINLAŞIRSA ŞAŞMAYIN

Sürücü Kenan Tepeyurt, Benim de özel aracım var. Ben de sokağa park etmek zorunda kalıyorum. Sanıyorum arkadaş çizilmesinden bıkmış. Başka bir konu da hırsızlık da olabilir. Buralarda sokaklar dar. Araçlar yan yana geçmeye çalışıyor. Böyle bir önlem almış. Malını korumaya çalışmış. Kendisi malını korumazsa başka kimse onun malını korumuyor. Bundan sonra bu yöntem yaygınlaşırsa şaşmayın diye konuştu.

GÜZEL BİR YÖNTEM; ARACINI KURTARMIŞ

Esnaf Mustafa Keleş ise Marketlere mal veren araçlar buralara park ediyor. Park halindeki araçlara sürtüyorlar. Burada ikinci sıra park olduğu için kurtarma şansı yok. Bence güzel bir yöntem. Aracını kurtarmış. Ama yine de bu arabayı çizerler şeklinde konuştu.

KAĞITHANE'DE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM
KAĞITHANE'DE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM
KAĞITHANE'DE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM
KAĞITHANE'DE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM
KAĞITHANE'DE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM
KAĞITHANE'DE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM
KAĞITHANE'DE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM
KAĞITHANE'DE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM
KAĞITHANE'DE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM

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Kağıthane, Otomobil, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE ARAÇLARI KORUMAK İÇİN İLGİNÇ YÖNTEM - Son Dakika


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