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KAĞITHANE'DE ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika

KAĞITHANE'DE ASAYİŞ DENETİMİ

17.02.2022 17:55
KAĞITHANE'DE ASAYİŞ DENETİMİ

KAĞITHANE'de, polis genel asayiş denetimi gerçekleştirdi.

KAĞITHANE'de, polis genel asayiş denetimi gerçekleştirdi. Durdurulan araç ve kişiler üzerinde yapılan aramalarda, üzerinde bir miktar uyuşturucu bulunan bir kişi gözaltına alındı.

Kağıthane'nin, ana cadde ve ara sokaklarında saat 16.00'dan itibaren geniş çaplı asayiş denetimi gerçekleştirdi. Kağıthane İlçe Emniyet, Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ve Motorize Polis ekiplerinin görev aldığı denetimlere Özel Harekat Polisi de destek verdi. Şüphe üzerine durdurulan araçlar didik didik aranırken, sürücü ve yolcuların da üst araması yapıldı.

İmrahor Caddesi'nde yapılan denetimde, şüphe üzerine durdurulan motosiklette yolcu olarak bulunan kişinin yapılan üst aramasında bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan yolcu polis merkezine götürüldü.

Denetimlerin saat 19.00'a kadar süreceği belirtildi.

- İstanbul
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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE ASAYİŞ DENETİMİ - Son Dakika


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