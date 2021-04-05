Kağıthane'de Asbeste yer yok! - Son Dakika

Kağıthane'de Asbeste yer yok!

05.04.2021 15:53
Kağıthane'de Asbeste yer yok!, System.String[]

İstanbul'un asbest risk haritasını çıkaran ASUD, Kağıthane Belediyesi'ni denetimde en başarılı belediyeler arasında gösterdi.

Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin asbest tehlikesinde alarm verdiği uyarısında bulundu. İllerin asbest risk haritalarını oluşturmaya başlayan ASUD, en kalabalık il olan İstanbul'dan başladı.

Belediyeler asbest denetimi konusunda 'az riskli', 'riskli' ve 'yüksek riskli' olarak nitelendirildi. Kağıthane Belediyesi asbest denetimi konusunda ASUD tarafından İstanbul'daki en başarılı 7 belediyeden biri olarak gösterildi.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, bugüne kadar yaklaşık 40 ton asbestli inşaat malzemesi tespit ederek imhasını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türkiye'de asbest tespit çalışması yapabilen sayılı belediyeler arasında gösterilen Kağıthane Belediyesi'nin Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Biriminde görevli asbest söküm uzmanları, ilçenin her bir noktasında binaların iç ve çatılarında asbest denetimi yapıyor. Alınan katı numuneler İSGÜM ve TÜRKAK tarafından bu yönde akreditasyonu olan laboratuvara gönderiliyor.

Laboratuvar sonuçları neticesinde binada asbest tespit edilmesi halinde; havaya karışmaması için belediyeye bağlı uzman ekiplerce dikkatli şekilde kırmadan, dökmeden sökülerek istif edilip, özel ambalajlarla paketleniyor. Bu sayede bölge halkının ileride maruz kalabileceği hastalık riskleri önleniyor.

Asbest Nedir?

Isıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere karşı son derece dayanıklı bir mineral olarak bilinen asbest liflerinin solunması; akciğer kanseri, mezotelyoma ve asbestozis gibi ciddi sağlık sorunlarına sebep oluyor. Asbest, ısıyı ve elektriği yalıtması, sürtünmeye ve asit gibi maddelere dayanıklı olması nedeniyle sihirli mineral olarak biliniyor ve çok uzun yıllardır inşaat, gemi, otomotiv, tekstil, marley, içme suyu borusu, levha, kazan, boru kaplamaları, fren ve debriyaj balatası, conta ve asbestli iplik gibi malzemelerin üretiminde kullanılıyordu.

29 Ağustos 2010 tarihinde asbestin üretimi, kullanımı ve asbest içeren malzemelerin piyasaya arzı yasaklandı. Asbestle ilgili yalnızca söküm, yıkım, tamir, bakım ve uzaklaştırma işlerine izin veriliyor. Kağıthane Belediyesi, Türkiye'de asbest tespit çalışması yapabilen sayılı belediyeler arasında bulunuyor.

Kağıthane'de Asbeste yer yok!

Kağıthane, İstanbul, Türkiye, Asbest, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Kağıthane'de Asbeste yer yok! - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi Altının kilogramı 450 bin 250 liraya yükseldi Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor Türk İHA ve SİHA'larının mucidi Selçuk Bayraktar'dan yeni proje! İnsansız savaş uçağı geliyor İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok İngiltere'nin aşı zaferi: Can kaybı 10'a düştü, 70 yaş üstü vaka neredeyse yok Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Son Dakika! Milli Savunma Bakanı Akar'dan 104 emekli amiralin imza attığı bildiriye tepki: Demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramaz Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı Gülşen ve Ebru Şahin süper minili ev hallerini paylaştı, sosyal medya çalkalandı 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi 5. kattan düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti! Haberi derste alan kızlarını, olay yerine öğretmenleri getirdi Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Vakalar 47 günde 12 katına çıktı! Vaka sayısında zirve yapan Samsun'u tahtından etmeye aday bir ilimiz var Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı Gizemli hayırsever poşetle getirdiği parayı turp işçilerine dağıttı
Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor Galatasaray, Juan Cuadrado'yu kadrosuna katmak istiyor         
17:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirme toplantısına katılan isimler belli oldu         
16:46
Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı Gelini tarafından dövüldüğü anların videosu ortaya çıkınca talihsiz kadının mezarı açıldı         
16:34
İntihar etmek isteyen adamı canlı yayında paylaşan transseksüel şahıs ekipleri çileden çıkardı: Benim takipçim çok İntihar etmek isteyen adamı canlı yayında paylaşan transseksüel şahıs ekipleri çileden çıkardı: Benim takipçim çok         
16:01
Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor Beşiktaş'a gol atıp kadro dışı kalan Aytaç, şimdi de kulüpten kovuluyor         
15:39
ABD'de felçli insanın beyni ilk kez kablosuz olarak bilgisayara bağlandı ABD'de felçli insanın beyni ilk kez kablosuz olarak bilgisayara bağlandı         
15:00
Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Teşkilat dizisinde rol olan Yavuz Bingöl, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
14:21
Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi Son Dakika! Montrö bildirisine imza atan 104 emekli amiralin lojman ve koruma hakları iptal edildi         
14:09
Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu Beklenen rapor çıktı! Evinde ölü bulunan Şükriye'nin ölüm nedeni belli oldu         
13:09
Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı Aydınlı esnaf, işleri düşünce pide servisini drone ile yapmaya başladı         
12:53
Rengi değiştiği için korkutan Burdur Gölü'nde 'yeşil alg patlaması' yaşandığı ortaya çıktı Rengi değiştiği için korkutan Burdur Gölü'nde 'yeşil alg patlaması' yaşandığı ortaya çıktı         
11:22
Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken Sosyal medyadaki hakaretleri nedeniyle büyük tepki çeken "Sapık Alihan" gözaltında         
11:18
Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak Milyonlarca kişinin arasından seçildi! Trabzonlu genç Apple'ın reklam yüzü olacak         
11:14
Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var Doğadan topladığı tahta parçalarıyla heykeller yapıyor! Müşterileri arasında Rahmi Koç ve Ali Koç bile var         
10:45
43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor 43 ilin bağlantı noktasında trafik kilitlendi! Kuyruğun sonu görünmüyor         
10:19
Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı Bir ülkeyi karıştıran çıplak fotoğraf çekimi: 20 model apar topar tutuklandı         
09:59
Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti Hayat Bilgisi'ndeki Pikaçu rolüyle ünlenen Kerem Kupacı yurt dışına yerleşti         
09:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2021 17:30:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de Asbeste yer yok! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei