Kağıthane'de asker eğlencesinde konvoy yapan bir grup caddeyi trafiğe kapatarak eğlendi - Son Dakika
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Kağıthane'de asker eğlencesinde konvoy yapan bir grup caddeyi trafiğe kapatarak eğlendi

21.08.2022 11:39
Kağıthane'de asker eğlencesinde konvoy yapan bir grup caddeyi trafiğe kapatarak eğlendi

Kağıthane'de asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup maganda, dakikalarca yolu trafiğe kapattı.

Kağıthane'de asker eğlencesi adı altında araçlarla konvoy yapan bir grup maganda, dakikalarca yolu trafiğe kapattı. Araçlarından inerek kendilerince eğlenen grup ardından araçlarına binerek camlardan sarktı. O anlar ise kameralara yansıdı.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde önceki gün saat 23.00 sıralarında asker eğlencesi adı altında bir araya gelen grup, araçlarına binerek cadde üzerinde konvoy yaptı. Bir süre ilçenin sokaklarında dolaşan grup, cadde üzerine geldiklerinde araçları durdurdu. Grup ardından araçlarından inerek yüksek sesli müzikler eşliğinde eğlenmeye başladı. Dakikalarca trafiği kapatan grup daha sonra araçlarına binerek konvoya devam etti. Konvoydaki bazı gençlerin camlardan sarkması ise yürekleri ağza getirdi. Yaşananlar kameralara yansıdı. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de asker eğlencesinde konvoy yapan bir grup caddeyi trafiğe kapatarak eğlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kağıthane'de asker eğlencesinde konvoy yapan bir grup caddeyi trafiğe kapatarak eğlendi - Son Dakika
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