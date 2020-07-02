Kağıthane'de asker uğurlamasında tüneli kapatan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Kağıthane'de asker uğurlamasında tüneli kapatan 4 kişi gözaltına alındı

KAĞITHANE'de asker uğurlama eğlencesinde araçlarıyla konvoy oluşturan, tüneli kapatan 4 kişi gözaltına alındı.

KAĞITHANE'de asker uğurlama eğlencesinde araçlarıyla konvoy oluşturan, tüneli kapatan 4 kişi gözaltına alındı.

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Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, 30 Haziran saat 21.00 sıralarında Kağıthane'de asker uğurlama konvoyu oluşturarak tüneli kapatan ve görüntüleri yayınlanan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, görüntüleri inceleyerek trafikte diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan ve maske takmayıp sosyal mesafeye uymayan 4 sürücüyü gözaltına aldı. Sürücülere " Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Muhalefet" suçundan toplamda 12 bin 600 lira idari para cezası kesildi. Şüphelilere ayrıca Karayolları Trafik Kanunu' ndaki ilgili maddeler gereğince de toplam bin 56 lira da cezası verildi.

Gözaltına alınan sürücüler  S.G., H.B., S.A. ve  M.A. "Kara, Deniz, Hava veya Demiryolları ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya malvarlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare eden kişi 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" gereği adli işlem yapılmak üzere Şişli Kuştepe Polis Merkezine teslim edildi.


Kağıthane, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 15:19 Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de asker uğurlamasında tüneli kapatan 4 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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