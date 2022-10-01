KAĞITHANE'DE AYNI APARTMANA ART ARDA İKİ KERE GİRDİ NE BULDUYSA ÇALDI - Son Dakika
Üye Girişi

KAĞITHANE'DE AYNI APARTMANA ART ARDA İKİ KERE GİRDİ NE BULDUYSA ÇALDI

01.10.2022 09:50

KAĞITHANE'de plastik kart ile açtığı apartman kapısından içeriye giren hırsız, daireleri tek tek dolaşarak aldıklarını dışarı çıkardı.

KAĞITHANE'de plastik kart ile açtığı apartman kapısından içeriye giren hırsız, daireleri tek tek dolaşarak aldıklarını dışarı çıkardı. Ardından ikinci defa aynı apartmana giren hırsız, ne bulduysa pazar çantasına doldurarak çaldı.

Gürsel Mahallesi Doğandere Sokak'ta geçen hafta bir apartmanı gözüne kestiren şüpheli, binanın dış kapısını plastik kart ile açarak içeri girdi. Önce seçtiği malzemeleri tek tek çalarak dışarı çıkardı. Ardından yine aynı apartmana giren hırsız, bu sefer malzeme ayırt etmeksizin ayakkabı, çanta ne bulduysa pazar çantasına doldurarak çaldı.

NE BULDUYSA ÇALDI

Şüphelinin apartmana girmesi ve topladığı malzemelerle dışarı çıkması, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, plastik kart ile bina kapısını açan şüpheli, binayı dolaşarak beğendiği malzemeleri alarak dışarı çıkıyor. Daha sonra yine binaya gelen kişi, bu sefer ayırt etmeksizin içeride ne bulduysa pazar çantasına doldurarak götürüyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE AYNI APARTMANA ART ARDA İKİ KERE GİRDİ NE BULDUYSA ÇALDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:20 18 yıl önce müzik öğretmeni Arzu Nihal Çelik'i öldüren katil, "Vicdan azabı çekiyorum" diyerek teslim oldu
16:17 25 adet suç kaydı bulunan şahıs, 20 bin liralık son soygununda kıskıvrak yakalandı
16:03 Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü
15:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret, memur ve emekli maaşları sözleri: Yılbaşında tüm kayıpları telafi edecek şekilde gözden geçireceğiz
15:34 Teknik direktör Shota ile yollarını ayıran Hull City, son olarak Olympiakos'u çalıştıran Corberan'ı liste başı yaptı
15:07 Adana Demirspor-Galatasaray maçına Hakan Ceylan'ın VAR hakemi olarak atanması, sarı kırmızılı taraftarların tepkisini çekti
14:57 İttifak ortakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'ye girişinde ters düştü! CHP'liler otururken, İYİ Partililer ayakta karşıladı
14:33 MHP'li Erkan Hançer'in kan davası sebebiyle silahlı saldırıya uğradığı ortaya çıktı
14:14 Oyuncu Berk Atan ile eski aşkı Selin Yağcıoğlu bir kez daha barıştı
14:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TBMM'nin yeni yasama döneminde "yeni anayasa" sözleri: Darbe dönemlerinin son izini de sileceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2022 16:39:26. #1.11#
SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE AYNI APARTMANA ART ARDA İKİ KERE GİRDİ NE BULDUYSA ÇALDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement