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KAĞITHANE'DE AYNI GECE 4 İŞ YERİNE GİREN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika

KAĞITHANE'DE AYNI GECE 4 İŞ YERİNE GİREN HIRSIZ KAMERADA

31.01.2022 09:24

KAĞITHANE'de aynı gece birçok iş yerine giren kapüşonlu ve maskeli hırsız, bahşiş kutusu, para, telefon ne bulduysa alarak kayıplara karıştı.

KAĞITHANE'de aynı gece birçok iş yerine giren kapüşonlu ve maskeli hırsız, bahşiş kutusu, para, telefon ne bulduysa alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. İş yeri sahipleri hırsızın bir an önce bulunmasını istiyor.

Kağıthane'yi mesken tutan hırsız, aynı gece dört işyerine girerek cep telefonu, bahşiş kutusu, bozuk para ne bulduysa alarak kayıplara karıştı. Seyrantepe Mahallesinde gecen ay fırına, tatlıcıya ve kebapçıya giren hırsız, içeride ne bulduysa alarak kaçtı. Sabah işyerlerine gelen esnaf, soyulduğunu anladı. İş yeri sahipleri, hırsızın bir an önce yakalanmasını bekliyor.

HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

Hırsızlık anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kapüşonlu ve maskeli hırsız, iş yerindeki çekmeceleri karıştırıyor. Daha sonra kasadaki paraları alarak kaçıyor.

BAHŞİŞ KUTUSUNU ALMAYA ÇALIŞMIŞ

İşyerine hırsız giren tatlıcı tatlıcı Cuma Şenlik, Ben 12.00 de evime gittim. Saat 01.00 sıralarında dükkanıma hırsız girmiş. Kasadaki bozuk paraları almış. Burada aynı gece 5-6 dükkana girmiş. Tek tek hepsine girmiş. İlk fırına girmiş sonra benim dükkana girmiş. Daha sonra da kebapçıya girmiş. Dolaşa dolaşa hırsızlık yapmış. Herkesten biraz para almış. Benden 50-60 lira civarında çalmış. Kasadaki bozuk paraları aldıktan sonra bahşiş kutusunu almaya çalışmış ama alamamış dedi.

'BURADA GENELDE HIRSIZLIK OLAYI OLUYOR

Fırıncı Hüseyin Salim 'Biz akşam saat 12.00'da fırını kapatıyoruz. 01.00'da açıyoruz. O bir saatlik zamanda hırsızlık olmuş. Arka taraftan girmiş. Kasadaki 200-300 lirayı almış. Sonra ön kapıyı açıp gitmiş. Mahallede o gece her dükkanı gezmiş. Biz de duyduk. Bu çevrede hırsız var. Özellikle parklarda kalanlar mı çalıyor bilmiyoruz. Burada genelde hırsızlık olayı oluyor. Bizim fırına iki sefer hırsız girdi. Birincisinde bozuk paraları aldı. Bir de fırının altında yatan arkadaşın yattığı yerden başucundaki telefonu çalmış. Kameradan baktık. Diğer işyerlerine giren hırsızla kıyafetleri aynı. Aynı kişi görülüyor. Komşu esnaf da söyledi her dükkanı gezmiş diye duyduk. Burada bir hırsız var. İnşallah yakalanır şeklinde konuştu.

'AYNI GECE DÖRT İŞYERİME GİRMİŞ

Kebapçı İrfan Vural 'Seyrantepe Mahallesi'nde aynı tarihte birçok iş yerine hırsız girmiş. Aynı gece olmuş. Bizim de personelin bahşiş kutusundaki paraları almış. Aynı gece dört iş yerinden hırsızlık olmuş. Ama ben daha fazla olduğunu tahmin ediyorum diye konuştu.

KAĞITHANE'DE AYNI GECE 4 İŞ YERİNE GİREN HIRSIZ KAMERADA
KAĞITHANE'DE AYNI GECE 4 İŞ YERİNE GİREN HIRSIZ KAMERADA
KAĞITHANE'DE AYNI GECE 4 İŞ YERİNE GİREN HIRSIZ KAMERADA

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Seyrantepe, Hırsızlık, Kağıthane, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KAĞITHANE'DE AYNI GECE 4 İŞ YERİNE GİREN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KAĞITHANE'DE AYNI GECE 4 İŞ YERİNE GİREN HIRSIZ KAMERADA - Son Dakika
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