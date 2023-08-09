Kağıthane'de Baba, Çocuklarını İple Bağlayarak İşkence Yaptı - Son Dakika
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Kağıthane'de Baba, Çocuklarını İple Bağlayarak İşkence Yaptı

09.08.2023 10:18

Kağıthane'de bir şahıs, kendisini terk eden eşini geri getirebilmek adına evde bulunan 4 çocuğunu iple bağlayarak işkence yaptı. Baba, çocuklarına vurarak ağlattığı anları videoya çekti. Gözaltına alınan cani baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane'de bir şahıs, kendisini terk eden eşini geri getirebilmek adına evde bulunan 4 çocuğunu iple bağlayarak işkence yaptı. Çocuklarını birbirine bağlayan baba, tokat attığı ve çocukların ağladığı anları videoya çekti. Ekiplerin incelemeleri sonucunda gözaltına alınan cani baba tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane Hürriyet Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde meydana gelen olayda, tekstil işinde çalışan Yasir Cakacık (35), yaşanan anlaşmazlıklardan dolayı eşi tarafından terk edildi. Eşini ve 4 çocuğunu bırakan kadın, Gaziantep'e ailesinin yanına yerleşti.

İple bağlayarak dövdü

Baba Cakacık ise eşinin kendisini ve çocuklarını terk etmesinden dolayı insanlık dışı bir yöntem tercih etti. 4 çocuğunu bir araya getiren baba, çocukları evin ortasında iple bağladı. Çocuklarına vurarak ağlattığı anları videoya kaydeden baba, o görüntüleri aile yakınlarına gönderdi.

Kısa sürede yakalandı

İzleyenlerin içini acıtan görüntülerin ardından vicdansız baba hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Gözaltına alınan Yasir Cakacık, "Cebir şiddet veya hile kullanarak hürriyetten yoksun kılma" suçundan tutuklamaya sevk edildi. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nde sorgusu yapılan şüpheli "Bunu eşimi geri getirmek üzere yaptım. Çocuklarıma zarar vermek istemedim" savunmasında bulundu. Tutuklanarak cezaevine gönderilen adam, Metris Cezaevi'ne konuldu. Çocukların ise annesine teslim edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Hürriyet Mahallesi, Kağıthane, İstanbul, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kağıthane'de Baba, Çocuklarını İple Bağlayarak İşkence Yaptı - Son Dakika


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