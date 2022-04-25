Kağıthane'de balkondan düşen rap şarkıcısı hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kağıthane'de balkondan düşen rap şarkıcısı hayatını kaybetti

25.04.2022 15:04
Kağıthane'de balkondan düşen rap şarkıcısı hayatını kaybetti

İstanbul Kağıthane'de evinin balkonundan düşen rap şarkıcısı Berk Bayındır yaşamını yitirdi.

İstanbul Kağıthane'de evinin balkonundan düşen rap şarkıcısı Berk Bayındır yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Telsizler Mahallesi Talatpaşa Caddesi'ndeki bir rezidansın 8. katında oturan Berk Bayındır, henüz belirlenemeyen nedenle evinin balkonundan düştü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bayındır'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İncelemenin ardından Bayındır'ın cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"Beta" lakabıyla tanınan Rap şarkıcısı Bayındır'ın yanında kalan kız arkadaşının, olayla ilgili verdiği ilk ifadesinde, sabah uyandığında olağan dışı hareketlerde bulunan Bayındır'ı, balkonda demirlerinden sarkarken fark ettiğini, arkasından koşup yakalayamadığını ve en son düşerken gördüğünü söylediği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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Kağıthane, RAP, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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