Kağıthane'de başkasının kartıyla işlem yapan 4 kişi yakalandı - Son Dakika

KAĞITHANE'de iki ayrı olayda başkasına ait kredi kartı ve yemek kartı ile işlem yapan 4 kişi polis tarafından yakalandı. Şüpheliler adli makamlarca serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri başkalarına ait kredi ve yemek kartlarını usulsüz şekilde kullanan şüphelilere yönelik çalışma yaptı. Olay Kağıthane Merkez Mahallesi Bağlar Caddesi'nde bulunan bir restoranda perşembe günü meydana geldi. Başkasına ait yemek kartıyla 250 lira ödeme yapan kişiyi yakalamak için çalışma başlatıldı. Güvenlik kamera görüntülerinden eşkali tespit edilen şüphelinin H.A isimli kadın olduğu belirlendi. Şüpheli, belirlenen adreste yakalanarak gözaltına alındı. Yine Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde bir mağazadan 3 kişi başkasının kredi kartıyla 688 liralık alışveriş yaptı. Polisin çalışmaları sonucu olayı gerçekleştiren şüphelilerin R.A.(17), E.C.A.(17), ve E.C.A.(19) oldukları tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheliler Sadabad Polis Merkezi'ne götürüldü. "Banka ve Kredi Kartının Kötüye Kullanımı" suçundan adli işlem yapılan 4 kişi sevk edildikleri mahkemece serbest bırakıldı.