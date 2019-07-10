Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de bazı alanlar riskli alan ilan edildi
Son Dakika Güncel Haber

Kağıthane'de bazı alanlar riskli alan ilan edildi

50 dakika önce

İstanbul DHA Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.

Kağıthane'de bazı alanlar riskli alan ilan edildi, System.String[]
Kağıthane, İstanbul, DHA, Güncel

İstanbul DHA
Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi içindeki bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi. Resmi Gazete'deki Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, Kağıthane'ye bağlı Yahya Kemal Mahallesi sınırları içerisindeki bazı alanların "riskli alan" ilan edilmesine karar verildi. Karar, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun'un 2'nci ve ek 1'inci maddeleri gereğince verildi.

BİNA ÇÖKMÜŞTÜ
Öte yandan Yahya Kemal Mahallesi'nde geçtiğimiz Nisan ayında temel kazısı yapılan inşaat alanının destek duvarı çökmesinin ardından 2 bina boşaltılmış binalardan birisi büyük bir gürültüyle çökmüştü.


Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 07:18 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak Emre Mor, Galatasaray için İstanbul'a geldi İmamoğlu'ndan canlı yayında iddia: Biz geldikten sonra belediyedeki araçların markası değiştirilmiş Trafikte saldırıya uğrayan aracın sahibi: Hamile eşim olaydan sonra yaşadığı şok nedeniyle sancılandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.7.2019 08:09:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kağıthane'de bazı alanlar riskli alan ilan edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]