KAĞITHANE'DE BEKÇİLERLE ÇATIŞAN  MASKELİ, ELDİVENLİ SALDIRGANLAR KAMERADA - Son Dakika

KAĞITHANE'de üç kişinin yaralandığı saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların maske ve eldiven

takmaları dikkat çekti.

Olay, Kağıthane , Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi'nde dün gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde caddede kavga eden bir kişi dün gece arkadaşlarıyla birlikte üç otomobille aynı caddeye geldi. Otomobilden inen yüzleri maskeli ve eldivenli saldırganlar önce cadde üzerinde bulunan kafe ve bilardo salonuna yönelerek ateş açmaya başladı. Silah sesleri üzerine paniğe kapılan cadde sakinleri kendilerini ev ve işyerlerine atarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada cadde üzerinde devriye görevinde bulunan gece bekçileri olaya müdahale etmek istedi. Gece Kartallarını karşılarında bulan saldırganlar havaya ateş açarak kaçmaya başladı. Saldırganların silahlarından çıkan kurşunlar üç kişiye isabet ederken şüpheliler geldikleri otomobillerle kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan üç kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MASKE VE ELDİVENLİ SALDIRGANLAR KAMERADA

Saldırganların üç otomobille caddeye gelerek işyerine düzenledikleri silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların silahlarıyla otomobillerinden inerek işyerine doğru yöneldikleri ve saldırıyı gerçekleştirdikleri görülüyor. Bu sırada cadde üzerinde açık olan bir işyeri olduğunu gören şüphelilerden ikisi, işyeri sahibine silah doğrultarak kepenkleri indirmesini istiyor. Kendisine doğrultulan silahla büyük bir panik yaşayan iş yeri sahibi tezgahın altına saklandıktan sonra kepenklerini indirerek saldırganların ayrılmasını bekliyor.

Gece Kartallarının gelmesiyle saldırıyı sonlandıran şüphelilerin otomobillerine binerek kaçtığı anlar da saniye saniye görüntülendi. Kaçışları sırasında saldırganların havaya ateş açtığı ve silahlarından çıkan kurşunların park halindeki otomobillere isabet ettiği görülüyor.

Görüntü Dökümü:

(GÜVENLİK KAMERASI)

Üç arabayla saldırganların gelişi

Yüzleri maskeli ve silahlı kişilerin otomobilden inmesi

Kafeye yönelerek saldırıyı gerçekleştirmeleri

Gözcülük yapan saldırganların kepenk kapattırması

İşyeri sahibinin yaşadığı panik

Saldırganların kaçışı

(AKTÜEL GÖRÜNTÜ)

Gündüz ortaya çıkan izler

Camlardaki mermi izleri

Olay yerinden detay

Gece geçilen görüntüler

- İstanbul