Kağıthane'de bekçilerle çatışan maskeli, eldivenli saldırganlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kağıthane'de bekçilerle çatışan maskeli, eldivenli saldırganlar kamerada - Son Dakika

Kağıthane'de bekçilerle çatışan maskeli, eldivenli saldırganlar kamerada

6 saat önce

KAĞITHANE'de üç kişinin yaralandığı saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Kağıthane'de bekçilerle çatışan maskeli, eldivenli saldırganlar kamerada, System.String[]
KAĞITHANE'de üç kişinin yaralandığı saldırıya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların maske ve eldiven takmaları dikkat çekti.

Olay, Gürsel Mahallesi, 28 Nisan Caddesi'nde dün gece saat 23.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde caddede kavga eden bir kişi dün gece arkadaşlarıyla birlikte üç otomobille aynı caddeye geldi. Otomobilden inen yüzleri maskeli ve eldivenli saldırganlar önce cadde üzerinde bulunan kafe ve bilardo salonuna yönelerek ateş açmaya başladı. Silah sesleri üzerine paniğe kapılan cadde sakinleri kendilerini ev ve iş yerlerine atarak durumu polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada cadde üzerinde devriye görevinde bulunan gece bekçileri olaya müdahale etmek istedi. Gece Kartallarını karşılarında bulan saldırganlar havaya ateş açarak kaçmaya başladı. Saldırganların silahlarından çıkan kurşunlar üç kişiye isabet ederken şüpheliler geldikleri otomobillerle kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan üç kişi ise olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MASKE VE ELDİVENLİ SALDIRGANLAR KAMERADA

Saldırganların üç otomobille caddeye gelerek iş yerine düzenledikleri silahlı saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, saldırganların silahlarıyla otomobillerinden inerek işyerine doğru yöneldikleri ve saldırıyı gerçekleştirdikleri görülüyor. Bu sırada cadde üzerinde açık olan bir iş yeri olduğunu gören şüphelilerden ikisi, iş yeri sahibine silah doğrultarak kepenkleri indirmesini istiyor. Kendisine doğrultulan silahla büyük bir panik yaşayan iş yeri sahibi tezgahın altına saklandıktan sonra kepenklerini indirerek saldırganların ayrılmasını bekliyor.

Gece Kartallarının gelmesiyle saldırıyı sonlandıran şüphelilerin otomobillerine binerek kaçtığı anlar da saniye saniye görüntülendi. Kaçışları sırasında saldırganların havaya ateş açtığı ve silahlarından çıkan kurşunların park halindeki otomobillere isabet ettiği görülüyor.


- İstanbul
Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:00 Kaynak: DHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Kağıthane'de bekçilerle çatışan maskeli, eldivenli saldırganlar kamerada - Son Dakika
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