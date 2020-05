Kağıthane'de berber ve kuaför salonlarını dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Kağıthane Belediyesi ekipleri, çeşitli kısıtlamalarla 11 Mayıs'ta açılma izni verilen berber ve kuaför salonlarını tek tek gezerek dezenfekte edip maske ve yüz siperliği dağıttı.



Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 21 Mart'tan bu yana faaliyetleri geçici olarak durdurulan berber ve kuaförler 11 Mayıs Pazartesi günü açılıyor. Kağıthane Belediyesi de yeni genelgedeki kurallara uygun olarak hizmet verecek olan berber ve kuaförlerde dezenfekte çalışması başlattı. İlçe genelindeki tüm berber ve kuaför salonları özenle ilaçlanarak, steril hale getirildi. Dezenfekte çalışmalarının yanı sıra berber ve kuaförlere Kağıthane Belediyesi tarafından yüz koruma siperliği ve maske hediye edildi.



"Eldiven kullanılacak ve maskesiz çalışılmayacak"



Dükkanları denetleyen Kağıthane Belediyesi İş Güvenliği Uzmanı Mustafa Kuşçu, "Hazırlıklarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz Kağıthane Belediyesi olarak tüm berber ve kuaför salonlarında dezenfektasyon işlemlerimizi yapacağız. İçişleri Bakanlığımız yayınlamış olduğu 14 maddelik genelgenin de uygulanıp uygulanmadığını denetlemek amacıyla zabıta birliğiyle beraber bir ekip oluşturduk, denetimlerimizi yapacağız. Hızlı bir şekilde bunları sağlayacağız. Bundan sonra artık randevu sistemine geçilecek. Berberlerin alacağı önlemler var burada mesela tek kullanımlık havlular, tarak. Her müşteri mutlaka çalışanların yaptığı dezenfeksiyon işlemini görecek. İçerideki koltuk sayısı kadar müşteri alınmayacak bundan sonra. Bir koltuk boş, bir koltuk dolu olarak alınacak. Kesinlikle maskesiz çalışmayacak çalışanlar. Hijyene çok dikkat edecekler. Her müşteri için ayrı temiz malzeme kullanacaklar, her işlemden sonra eller ve ortam dezenfekte edilecek her müşteri için ayrı eldiven kullanılacak ve maskesiz çalışılmayacak" dedi.



"Ense fırçası ve sakal tıraşı kesinlikle yasak"



Dükkanı dezenfekte edilen Cemal İskender, "İlk önce salonumuzu baştan aşağı dezenfekte ettik, koltuk aralıklarımızı açtık, sonrasında müşterilerimizde randevulu sisteme geçtik, saat başı bir müşteri alıyoruz, sabah 09.00 ile akşam 21.00 arası çalışıyoruz, tek kullanımlık havlular kullanıyoruz, tek kullanımlık penuvarlar kullanıyoruz, ense fırçası ve sakal tıraşı kesinlikle yasak müşterilerimiz gönül rahatlığıyla gelebilirler" dedi. - İSTANBUL